前年6月12日在金鐘中彈的退休漢「老吳」吳應武，去年1月19日被指在旺角坐在路上不願離開，遭警員以非法集結罪名拘捕，及後再因放軟全身而被控拒捕。案件早前表證成立，辯方今傳召被告女兒和醫生作供，力證被告身體多病，時有不適。辯方指案發時被告可能因遭胡椒噴霧射中、或因身體不適而坐下，未必能聽從警方警告離開；及後他因被警盾壓住而有輕微動作，控方根本未能證明被告的犯罪意圖。裁判官劉淑嫻押後至6月4日裁決。

廣華醫院腦外科胡偉然醫生（譯音）供稱，被告於案發後送院，因頭部有傷，故轉介腦外科，照X光顯示頭內沒有瘀血。胡撰寫的醫療報告指，被告過去曾患骨癌、肺癌及有癲癇；另因下脊椎曾做過手術，膀胱有問題，需使用尿喉 。被告兩手手背、左邊臉等部位擦損，左肩及左手肘有痛楚。

其後被告女兒吳嘉欣作供，透露父親兩次患癌均有後遺症，包括哮喘、多咳有痰，亦因動手術導致不能正常大小二便，每日要定時排小便6次，大便則隔日處理。她指父親有癲癇症，下半身活動能力不好，行路較慢，需定時覆診和做物理治療，每天服藥。

女兒形容，父親的病歷使他與常人不同，抵抗力較差，容易發燒，或因尿道炎引致不適，經常進出醫院。她指父親平衡力不太好，容易跌低，「前兩個月都跌斷咗腳趾」，呼吸亦不暢順，容易喘氣，體力不及常人。

控方盤問女兒謂：「好不幸，你爸爸身體有好多病痛。咁你有冇每次外出都陪佢？」女兒稱會盡量陪父親外出，但因自已要上班，未必每次都能陪伴。她同意爸爸有能力自行外出及回家。據女兒指，父親上一次癲癇發作是去年在家中發生。

控方結案陳詞指，辯方雖稱被告長期病患及行動不便，但未能說服法庭被告犯案時沒有體力或沒有認知，亦不應以此借口作為辯護基礎。

辯方結案陳詞則稱，證人證明被告年老多病，法庭可推斷被告在案發現場出現，有可能是由於被胡椒噴霧噴中、或因其身體情況，未必能跟從警方指示離場。辯方續指，其後被告因遭警員用盾牌壓住，有輕微動作及連鎖反應，並非如控方所指般抗拒警員，控方亦未能證明被告的犯罪意圖。

【案件編號：WKCC2375/20】

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