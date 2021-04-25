【本報訊】帶有變種病毒的38歲菲傭（第11730號）住酒店完成21日檢疫，到僱主家中上班後始確診，港大微生物學系講座教授袁國勇相信菲傭在檢疫期間染疫，質疑承辦商採樣員「撩得唔好」走漏個案。華大基因承認負責為該菲傭採樣及檢測，今次是繼上周四被揭發28個樣本疑受污染而出現假陽性後，華大基因再次涉嫌出現失誤，食衞局宣佈在接獲調查報告前，將暫停委派華大基因服務流動採樣站，惟未有全面叫停華大基因檢測服務。

華大基因指出，為檢疫酒店住客進行檢測的採樣員均為專業護士。核酸和抗體等檢測結果應遵循科學態度進行謹慎核實和舉證。在官方發表結論前，不會評論任何個案。

華大基因檢測連環出錯，食衞局指在收到華大基因調查報告前，會暫停委派該公司服務流動採樣站，亦不排除減少採用該公司其他檢測服務。政府考慮透過獨立機構作第三方審核，確保調查中立和專業水平，並考慮根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受參與競投同類型服務合約。政府已要求華大基因深入調查及跟進政府專家顧問團成員袁國勇等建議，若調查顯示有醫務化驗所及專業人員涉違反專業守則，政府將轉交醫務化驗師管理委員會跟進。

華大基因回應稱，尊重政府決定，全力配合政府工作，並已落實袁國勇等提出的建議，持續完善工作流程，提升監管能力。

李民斌住疫廈需送檢

民主黨醫療政策副發言人袁海文指，華大基因涉及多宗化驗或採樣出錯事故，質素令人擔憂，公眾期望政府終止其合約服務；但現在只暫停其流動採樣服務，「呢啲咁低風險、好少再搵到確診者嘅環節就暫停，最高風險、最需要小心化驗嘅檢疫酒店住客樣本就繼續做，完全唔明白政府邏輯同有乜依據」。他指政府「畀咗好多次機會華大」，若今次仍從寬處理，公眾對華大以至政府檢測服務信心就更低。

另外，帶有變種病毒的38歲菲傭（第11730號）確診前居住僱主位於半山堅尼地道Kennedy Terrace的豪宅，該大廈60名居民須檢疫21日。東亞發言人昨證實，住該大廈的東亞銀行聯席行政總裁李民斌已送往檢疫，並指李已完成疫苗接種，在強檢前完成例行檢測，結果為陰性。其父李國寶及兄長李民橋並非住該廈，毋須檢疫。