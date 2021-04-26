Now新聞台工程人員李小龍2014年採訪佔旺區期間，遭指控襲警被捕。李小龍入稟向警方索償，自言被警員搶去鋁梯，及後復遭警員襲擊。被指搶梯的警員今作供稱，制服李小龍時有同袍把李的右腳提起並將其轉身面向地下。代表律政司的大律師詢問提起腳目的為何，遭法官李樹旭質疑問法不公，不能要求警員為他人行為作解釋；大律師其後嘗試重問，遭李官怒斥若不滿決定，可訴諸上訴庭，重申不批准提出該問題。

案件在區域法院續審，律政司一方繼續由黃紀怡大律師代表，而原告人李小龍則由資深大律師林孟達代表。

現為警長的潘景臨今日作供。案發當日他是駐守東九龍的刑事偵緝警員。他供稱當晚近9時在旺角上海街協助驅散在場示威者，其間曾見李小龍用右手和身體撞向一名軍裝警長。

後來潘的前方有示威者與警員發生推撞，因有人被制服，他上前支援。此時，潘發現較早時撞過警長的李小龍，同時有約20至30名示威者向潘方向衝至，潘立即指向人群並大喊：「唔好過嚟！」

潘在人群中突然感到右大腿近膝頭位置遭人用硬物襲擊，他立即轉身，看見李正在「收埋張銀色嘅梯」，故懷疑李曾用硬物襲擊他。潘認為李手持的鋁梯是攻擊性武器，會襲擊他，故出手控制鋁梯。

潘又指，當時曾指向李並叫喊：「襲警！」隨後把李制服在地上，亦有同袍上前協助。當時潘嘗試控制李的下身、左腳位置。由於李掙扎，故有另一警員把李的右腳提起，並將其轉身面向地下。

律政司一方詢問，該警員提起腳之目的為何，李官出言阻止提問，指不能要求警員為他人行為作解釋，質疑問法不公。律政司一方反駁指警員是共同行動，其後又嘗試重問。李官再度阻止，指律政司一方大可傳召該警員上庭作供，又怒斥若律政司不滿決定，大可訴諸上訴庭，重申不批准提出該問題。聆訊明續。

【案件編號：DCPI1635/19】

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