美籍銀行家前年在銅鑼灣港鐵站，捲入休班警追截懷疑跳閘⻘年的糾紛，被控襲擊休班警，案件今續審。當日有份協助休班警的荔枝角收押所總懲教主任盧志強供稱，當時聽見有人喊「非禮」，遂加入追截疑犯，及後看見一名休班警正將疑犯按在牆上，惟對方卻不斷掙扎，遂加入制服疑犯。盧聲稱其間突遭人從後箍頸，導致疑犯逃脫。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）由資深大律師蔡維邦代表。被告被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪，控罪指他於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。案件由裁判官林希維審理。

俞早前供稱，當時看見一名男子跳閘。一輪追捕後，一名市民加入協助並合力將跳閘男按在牆上，其間突然被一名戴鴨舌帽的外籍人士從後襲擊，導致跳閘男成功逃去。俞指被告其後更企圖搶走他的警棍及襲擊他。

荔枝角收押所總懲教主任盧志強今供稱，案發當日他正在下班途中，在銅鑼灣站下車時，聽見有人大叫「非禮」。他轉身看見涉案跳閘男，連忙上前阻撓對方。其後盧看見俞從後追上，俞將跳閘男按在牆上，更取出警棍。盧看見男子掙扎，遂上前加入制服男子。盧稱其間突然被人從後箍頸，他回頭看見被告，跳閘男趁機逃離現場。

其後另一位戴鴨舌帽的外籍男士質問盧的身分：「ID！ID！Are you popo?」盧以英文回答指自己並非警員。稍後俞因追截跳閘男不果而返回現場，盧看見被告搶俞的警棍，戴帽男子亦協助被告。盧看見被告強行拉俞，導致俞倒地，又踢俞的身體。盧見狀，終決定報警尋求協助。

辯方盤問時指，當日有其他市民質疑盧是否警員；盧起初否認，其後承認曾聽過有人如此質疑。辯方指出，戴帽男子曾建議在場人士報警，而盧聽見此事。盧否認，反問若有人經已報警，為何警員一直沒有到場。辯方指盧當時沒有立即報警，是因為不能肯定俞是警員，自己亦不清楚跳閘男干犯的罪行；盧答謂若真擔心此事，會立即離開現場。

辯方問，盧是否因協助俞而被提名獲得好市民獎、前提是要上庭給予有利控方的證供；盧否認。案件本周四(29號)續審。

【案件編號：ESCC2692/19】

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