【本報訊】疫情下網上購物成新常態，內地盛行的「直播帶貨」網絡銷售模式亦「殺入」香港。有調查發現，不少年輕人及商家因就業及營商困難考慮轉戰網上營銷，八成受訪年輕人表示對投身KOL行業感興趣，當中逾七成更希望從事「直播帶貨」。

商家指推廣成本減六成

獅子山青年商會早前進行調查，收到約500份問卷答覆，當中有六成為商家，四成為年輕人。調查發現，八成受訪年輕人表示對投身KOL行業感興趣，當中有逾七成想從事與「直播帶貨」有關行業。

受訪年輕人認為要成為獨當一面的KOL需要相當的技能及特質，但僅有約四分一受訪者認為現時香港有足夠的配套幫助他們。

調查同時發現，近八成半商家指疫情對其生意造成影響，有近九成半認為網上營銷是未來營銷大趨勢，亦有76%想將商品打入內地市場。

獅子山青年商會會長陳潔鈴指，疫情肆虐下，不少青少年畢業後未能找到工作，因而希望透過網上分享的方式賺錢，另對於商家而言，疫情亦令其更依賴網上營銷；有商家向她透露，「直播帶貨」的模式讓巿場推廣成本大大降低近六成，商會將舉辦活動培訓青年成為KOL，為通過比賽遴選的參賽者提供直播帶貨的實習機會。

消委會去年曾提醒「直播帶貨」與線下宣傳無異，同樣受《商品說明條例》及《 貨品售賣條例 》等規管，如賣方未能履行責任即屬違反合約。另外，早前KOL BlackRuby在網上出售減肥藥，造成多人服後出現幻覺自殘 ，衞生署上月呼籲市民切勿購買或服用。