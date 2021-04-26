在建制派全力配合北京大幅修改本港選舉制度下，立法會前後僅用了10天，即極速完成逐條審議相關修例的工作，連原定今午召開的4小時會議亦即日取消，毋須召開，並於本周五（30日）開始審議政府提出的修正案。經民聯梁美芬今日會議尾段多番要求委員會主席廖長江讓她發言，聲稱「政府都想我喺會上提呢一點」，卻遭廖長江以怕開壞先例，令其他議員亦能「返轉頭審議」為由，斷言拒絕，並要求梁改以書面方式提出意見。政制及內地事務局常秘鄧忍光則在廖長江問到上述安排是否合適時，即場配合稱：「我哋唔反對書面（提交意見）嘅」，令梁美芬「無癮」放棄發言。

立法會今早就「完善」選舉制度的法例舉行第10次會議，政府代表會上表示，當局修例後，明年5月1日起，只會讓「指明的人」查閱立法會的選民登記冊資料，「指明人士」包括屬政府新聞處新聞發布系統的登記用戶者；曾在先前選舉獲取過相關資料的團體或組織；曾在先前選舉獲有效提名的候選人代表的團體或組織；以及公開宣佈有意安排任何人在下次選舉參選的團體和組織。

建制派謝偉俊質疑，當局讓有意派員下次參選的團體和組織索取選民登記資料，做法過於寬鬆，力促政府「收返緊啲」。鄧忍光回應稱，當局修例時除要考慮和照顧有選舉歷史的人士和組織，亦要考慮有組織或人士屬首次參選，認為要在公平原則下讓有關人士查閱選民登記冊。他又指，政府已將可以查閱選民登記冊的範圍「盡量收窄」，而公開宣佈或派員參選的團體和組織將要申報選舉開支，亦受選舉法例規管，「唔係完全無成本」。

謝偉俊倡收窄查閱範圍 防「黑記」「搞鬼」

謝偉俊其後質疑，政府若想防範「黑記」以及其他人透過索取選民登記冊資料「搞鬼」，應進一步收窄查閱選民登記冊的範圍；廖長江亦質疑，任何人只要宣佈參選，並在索取選民登記冊資料後退選，即可「濫用」相關資料。鄧忍光回應稱，政府會要求索取選民登記冊資料的人士提供身份證明文件，亦要簽署選舉事務處的表格，申明資料是用作選舉相關用途，一旦濫用，有相應罰則處理。謝偉俊其後再質疑此舉有「好大漏洞」，邏輯上自相矛盾，「好難執行，不如唔好寫仲好」，並再度要求政府收緊現有做法，鄧忍光此時則說：「我哋返去考慮下呢個建議。」

廖長江也關注，成為政府新聞處新聞發布系統的登記用戶的程序是否嚴謹，鄧忍光回應稱，目前約有200至300間傳媒為登記用戶，當中包括30間網媒，並強調欠缺採訪記錄、又或自稱「公民記者」人士均不會被政府新聞處接納為登記用户，新聞處亦有權取消濫用上述程序人士的登記資格。

而今早會上從未發言的政制及內地事務局局長曾國衞，突在會議結束前發言，稱要多謝廖長江和會上議員「全力配合」政府今次修例。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）