【本報訊】繼網站「香港編年史」今年初被「封網」後，再有多個網站疑被封鎖。有網民前日起無法正常登入協助香港流亡抗爭者的台灣教會「台灣基督教長老會」網站；台灣民進黨官網及台灣國防部國軍人才招募中心網站昨亦無法正常瀏覽，其中民進黨網站甚至連使用VPN（虛擬專用網路）亦無法登入，但台灣當地可正常瀏覽。對於是否再度封網，保安局與警方均回覆稱不評論任何揣測。

有讀者向本報報料，指關注香港人權問題的台灣基督長老教會官網前日起在港無法正常登入，本報實測後發現必須使用VPN才可進入網站。警方與保安局前日回覆不評論任何揣測回覆。本報昨嘗試聯絡台灣基督長老教會，暫未獲回覆。

昨日疑再有台灣網站被封，民進黨官網及台灣國防部國軍人才招募中心網站均無法瀏覽，其中民進黨網站甚至使用VPN亦無法連上，但網站在台灣當地可正常瀏覽，意味網站運作正常。台灣國防部國軍人才招募中心網站雖仍可經VPN打開，但速度非常緩慢。民進黨其他地區黨部網站，包括民進黨台北和新北市黨部網站等仍可正常登入，毋須使用VPN。

本報向上述懷疑被封網機構及本港保安局與警方查詢，保安局表示對任何揣測不作評論。警方亦指不會評論個別人士或網絡上的揣測。

左報曾指教會助港人流亡

台灣基督教長老會十分關注台灣主權、香港流亡人士等議題，《大公報》曾指控該會的濟南教會主任牧師黃春生協助香港被控的抗爭者流亡，更指黃與已故台灣前總統李登輝關係密切，有份出錢支援香港示威等；黃春生反駁斥報章「亂寫」。《文匯報》昨引述消息報道，懷疑基督長老教會牽涉D100主持傑斯國安法案件，其發起幫助流亡台灣示威者的「千個爸媽台灣助學」眾籌計劃，涉有400萬元轉至台灣基督長老教會戶口。

今年1月「香港編年史」網站被指因載有大量警務人員及親建制者的個人資料，遭警方國家安全處首次引用國安法第43條封網。澳門今年3月起亦無法登入該網站。

民權觀察成員王浩賢表示，資訊自由是重要權利，執法機構行使權力時，應公佈及解釋法例依據；政府不置可否，反會引來公眾以至國際社會不必要的揣測，削弱公眾對政府的信任。王又指若政府沒有相關行動，應盡快否認；有則應公開交代，「唔講，大家就會估下估下，因為個網真係上唔到嘛」。

對政府可按法例封網，王浩賢表示，資訊自由流通是國際金融中心的基石，政府必須有清晰立場，否則會給予外界發放很差的訊息，亦留意到外界會憂慮港府長遠封鎖更多網站。

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