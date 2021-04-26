疫情初期沒有完全封關的特區政府，準備放寬入境限制。商務及經濟發展局局長邱騰華今早（26日）聯同公務員事務局局長聶德權見傳媒，交代兩度「撻Q」的香港、新加坡「旅遊氣泡」計劃，以及擴展「回港易」計劃詳情。出席的官員亦包括旅遊事務專員沈鳳君和粵港澳大灣區發展專員袁民忠。

邱騰華表示，隨着疫情漸漸平穩，港府與新加坡政府經溝通後，已達成旅遊氣泡共識，並增設多項嚴謹安排作額外保障，有關計劃專機將於5月26日正式啟用，首兩周每日一班直航專機，合共200個座位，而除了要遵守原有安排之外，亦有不少額外安排：

旅遊氣泡新增要求：

●原定兩地旅客須在出發前14天內沒有到新加坡或香港以外的外遊紀錄，新增要求為此14天並不包括該旅客因應早前外遊而須在香港或新加坡當地進行強制檢疫的隔離期。

●原本的安排是如果新加坡或香港的無關連本地個案7天移動平均數字超過5宗，旅遊氣泡安排會暫停兩周；隨後若兩地上述數字於暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗，旅遊氣泡便可恢復；新增要求為符合原本條件之外，兩地須滿足其後連續3日、無關連的本地個案數字每日維持在3宗或以下，而第3日無關連本地個案7天移動平均數字亦不可超過5宗，才可恢復以確保疫情處於平穩和走勢放緩。

●按照原來的安排，由香港前往新加坡的旅客須下載並登記使用當地的「合力追蹤 TraceTogether」手機應用程式。新增要求是由新加坡前往香港的旅客須下載和使用「安心出行」，並把相關紀錄在離港後保留31天。

●參與的香港居民須在完成接種兩劑疫苗最少14天後，方可乘搭專屬航班出發前往新加坡。

●旅客須在出發前和抵埗後接受病毒檢測並取得陰性結果。

要求港人出發前打針 邱騰華：我哋有咁嘅條件叫市民接種

被問到為何只有香港市民須接種疫苗後才可參與計劃？邱騰華解釋，防疫上新措施其實已足夠，接種疫苗因「最重要係保護自己」，又表示「我哋本身有咁嘅條件叫市民接種」，故鼓勵香港市民接種。

邱騰華表示，如有醫生證明未能接種疫苗或年紀小於16歲，可合理地豁免接種疫苗的限制。他稱，參與計劃的人士須自行承擔檢測費用，「我哋最貴係240蚊」。他指，如相關安排能夠順利實行，預計下一個氣泡計劃將與澳洲或紐西蘭商討，但前提為疫情須持續平穩。

新加坡旅遊局發稿表示，熱切期待香港旅客透過「旅遊氣泡」到訪新加坡，旅遊局大中華區首席代表兼執行署長柯淑丹稱，有關計劃推出後，港人將是首批海外旅客之一，又指新加坡過去數月一直妥善控制疫情，社區感染病例持續維持於低水平，更多活動及業務亦已逐步恢復。

港疫苗接種率低冇說服力提條件

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，來港人士僅靠上機前72小時檢測把關，可能會因為採樣誤差、或病毒處於潛伏期，而出現假陰性個案，做法增加本地傳播病毒風險，以及來港人士於本地感染病毒再傳播的機會。他說，留意到新加坡爆發「外勞宿舍群組」，可密切關注病毒有否傳入社區，評估病毒透過漏網之魚輸港的風險。

他指，單純從醫學角度考慮，「當然又檢測又打疫苗，做足晒就最穩陣」，但相信旅遊氣泡措施涉兩地政府協議，「香港疫苗接種率都唔高，自己都少人打，可能都冇乜說服力要求對家打」。

「回港易」擴至全中國

公務員事務局局長聶德權亦交代「回港易」詳情，該計劃由上年11月至今，共有約13.5萬人次香港市民經「回港易」免檢回港。政府今公佈，將由原先只豁免身在廣東及澳門符合條件的香港人回港獲豁免隔離14天，將擴展至內地所有省分。

聶德權指，只要先行於網上預約，抵港當天或之前14天（不包括檢疫期）未有到訪國家衞健委列為高或中風險地區，且持有國家衞健委認可的核酸化驗所發出3天內的陰性結果紙本，在回港後接受現場採樣，呈陰性結果後即可免檢入境，入境後須在第12天接受強制檢測。

聶指，國家衞健委認可的核酸化驗所名單可於手機應用程式微信「國務院客戶端」中的「核酸檢測機構查詢」內取得。

名單上機構發出之檢測報告始獲豁免

如旅客經陸路抵港，不論原先身處何地，均必須在粵港及港澳兩地認可的醫療機構進行檢測並獲陰性結果，入境後須在第2天及第12天接受強制檢測。聶德權指廣東省認可機構共54間，澳門則5間，與機場入境條件有別。如使用名單外的機構發出之檢測報告，則不獲豁免。

聶德權指，擬乘坐飛機從內地回港的18歲以上香港居民，可由本月27日零時起，透過「回港易」計劃網上預約系統，申請本月29日至5月16日兩星期內的預約名額，最快可乘搭本月29日從內地抵港的航班。

該網上預約系統逢每周三零時起，供市民預約下兩周回港時段，申請人最多為3名同行的香港居民提出申請，18歲以下須經其屬香港居民的家長或監護人預約，並提供證明文件號碼。名額先到先得。

擬5月中設「來港易」予非港人來港「支援大灣區發展」

聶指，由於現時配額未用盡，故會暫時沿用深圳灣口岸每日3,000名、港珠澳大橋每日2,000名及機場每日1,000名的配額，具體數量有待觀察及研究後或再行調整。

他稱，如計劃穩定且順利進行，政府會考慮於5月中開放「來港易」計劃予非港人使用，加強三地人員交流，以支援大灣區發展。聶德權形容內地疫情已「長時間受控」，惟內地仍視香港為有風險地區，如市民希望前往內地獲豁免，先決前提為本港疫情受控及有一定的疫苗接種比率。

民主黨批評是對香港人「不對等條約」

就政府與新加坡達成旅遊氣泡協議，民主黨醫療政策發言人袁海文批評，有關協議及處理對香港人是「不對等條約」。政府為求谷數，無所不用其極將接種疫苗與不同措施掛勾，而沒有科學依據，防疫效果只會適得其反。

袁海文指出，新加坡疫情控制情況及疫苗供應情況與香港相約，香港人就必須接種兩劑疫苗，新加坡人卻不用，可見政府是完全沒有為香港人的意願着想。今次安排與政府早前透露的將推行的「來港易」計劃一樣，同樣不要求非香港居民必須接種疫苗，袁海文質疑此不對等的安排有違出入境自由公民應有的權利，病毒也不會只區分某些國家或地區才傳播。

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