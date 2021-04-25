【本報訊】菲律賓疫情嚴峻，政府4月20日起禁止菲律賓航班來港14日，外傭中介估算將影響1,800名菲傭來港，要求政府協助。惟勞工及福利局局長羅致光昨於網誌撰文時，不但未有提供解決辦法，更淡化問題，聲稱若以菲律賓當地封城計算，禁飛僅約有546名菲傭受影響，而非業界所指的約1,800人。

菲律賓疫情近期再度爆發，首都馬尼拉連同鄰近四個省由3月29日起第二次封城。羅致光於網誌表示，不少菲傭來自馬尼拉以外地區，故菲傭來港數字由3月每日平均60人，下降至4月1至19日的平均每日39人。羅估算受4月20日起禁止菲律賓航班抵港14日影響的菲傭人數，如以馬尼拉封城後的數字估算約為546人，如以封城前數字估算亦只有約840人，而非業界所指約1,800人。

羅重申自去年12月底起，新聘外傭獲發工作簽證有效期，由以往3個月改為6個月，絕大部份外傭的簽證在14日後仍屬有效；如外傭未能及時來港，僱主可按政府宣佈的彈性安排，延長現任外傭合約有效期限最多三個月；如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂房間讓外傭檢疫，而外傭受影響未能來港，酒店須向僱主退款。

僱主憂禁飛令再延長

不過，不少僱主擔心菲律賓疫情嚴峻，不少患者帶有變種病毒，禁飛令14日後或再延長，亦有僱主擔心外傭播毒而未敢聘請。

本港昨新增四宗輸入個案，年齡介乎30至41歲，全部為女性，均無病徵，其中三人由印尼抵港，一人由菲律賓來港，是第12日檢測樣本證實確診，並帶有N501Y變種病毒株，檢疫期間住旺角帝盛酒店。