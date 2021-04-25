【本報訊】大埔發生嚴重單車意外，一名中年女子前晚踩單車沿汀角路單車徑大斜路落斜，疑因車速太快，急煞車致失平衡翻車，頭部撼地重傷昏迷，送院後危殆。現場過去不時發生意外，區議員直指是「單車黑點」，更擔心疫情下較多市民郊遊踩單車經過，令意外大增，促當局改善路段設施。警方正調查事件原因。

消息稱，43歲姓羅女傷者為美容店老闆，育有一名20歲兒子，家人住大埔廣福邨。前晚10時許，羅女踩單車沿汀角路單車徑前往大埔市中心方向，當她駛至近大埔東消防局對開一段斜路時，疑落斜失平衡自炒，連人帶車翻側，頭部撞向地面重創昏迷。有途人經過發現報警。其後救護員趕至，將她送往沙田威爾斯親王醫院治理，經搶救後情況危殆。

疑急煞肇禍 遺染血口罩

現場單車徑遺下大灘血迹，亦有染血口罩。警員不排除女事主落斜因車速太快，急煞車致失平衡肇禍，其後運走她的單車。意外後羅女的家人憂心忡忡，其兒子在網上留言透露「𠵱家我媽重係危險期，未穩定，好嚴重，岩岩（啱啱）做完手術」，呼籲網友「集氣」，「希望大家可以幫手祈福」。不少熱心網民留言祝她早日康復。

大埔區議會副主席劉勇威指出，意外現場是單車黑點，「係一段長嘅斜路加上有彎度，其實（路面情況）唔係太理想，落斜係要煞車，好多時衝落斜係好爽，但如果冇保護裝備，就好容易發生意外」。他擔心疫情下不少單車友到戶外踩單車，若不熟悉現場路面環境，更可能意外大增，考慮稍後在區議會交通及運輸委員會跟進問題，促當局研究改善現場單車徑設施。

根據警方數字，疫情期間市民到戶外活動增多，單車意外數字有上升趨勢，去年涉及單車交通意外傷亡人數為2,822人，較前年1,799人上升約57%。涉事汀角路現場一帶過去單車意外頻生，再往大埔方向前行約五分鐘的汀角路70號附近同屬單車黑點，也多次發生意外。

本月8日，60歲女子於汀角路單車徑踩單車，至汀角路70號近雅景花園對開落斜位自炒。她翻倒地上頭部受傷，昏迷不醒送院救治，情況嚴重。2015年3月28日，藝人吳若希的母親於大埔汀角路踩單車時發生嚴重意外，同於汀角路70號附近自炒墮地，頭部重傷昏迷，需緊急進行開腦手術，最後成功康復，未有大礙。