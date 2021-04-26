47名民主派被控串謀顛覆國家政權罪，其中仍在還柙候審的民主黨尹兆堅日前接獲醫院通知，須排期入院做電腦掃描和磁力共振。前立法會議員邵家臻今（26日）前往探望，指尹對自己的健康和生計感擔心；又透露尹稍後或交代對黨內未來參選的看法。

邵家臻今日與元朗區議會主席黃偉賢前往荔枝角收押所探望尹，見面後立即關心他的健康狀況，得悉尹的「殘軀」源於去年被警方「兜頭兜面」噴催淚劑，和在立法會中被建制派議員起踭、鬆踭所致。醫院告知尹肺部有陰影，脊骨有移位，故須再做電腦掃描。

邵指，尹在收押所適應不錯，頭髮剛剪，褲頭減了三四吋；惟對自己的健康感擔心，但更擔心生計，指作為區議員的生涯不會很長，辭職後就成「雙失中年」，而他的Patreon起步得遲及反應一般。

對於民主黨未來參選與否，邵透露，尹兆堅在獄中也有與他人交流，稍後或會撰文交代自己對此的看法。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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