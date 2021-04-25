【本報訊】上任後一直被左媒及建制派連番攻擊的大律師公會主席夏博義（Paul Harris），昨升級成為北京官方批評對象。中聯辦昨發聲明，指摘夏博義公然為違法者張目、為暴力者開脫、對執法者抹黑、對司法者施壓，又指他是喪失職業操守的外國政客，警告如大律師公會「繼續被這種人把持，只會作繭自縛，走上不歸路。」

早前8.18及8.31「未經批准集結罪」案，各被告分別判囚8至18個月，其中五人獲判緩刑。夏博義是代表律師之一，於判刑後接受傳媒專訪，指今次是香港法院首次針對和平的未經批准集結罪，判處監禁式刑罰，又提及若市民和平表達的權利被剝奪，民怨將無法宣洩。

「主席應遵循愛國者治港」

中聯辦的聲明直斥夏博義「借法院判決散播歪曲言論，公然為違法者張目、為暴力者開脫、對執法者抹黑、對司法者施壓」，稱其顛倒是非的惡劣言辭，已引發香港社會各界尤其是法律界人士的公憤，又批評他無視修例風波期間大規模遊行示威後屢屢發生暴力事件的事實。

聲明又提及，夏博義在早前傳媒訪問中，引用70年代北愛爾蘭情況為例子，指摘他偷換概念，煽動民怨，又指英國近日正推動修改法例，加強警方管制示威的權力，反諷對方「為何不見他批評英國剝奪人民“和平示威”的權利？」資料就顯示，英國近期多個城市爆發警民衝突，正因反對有關修例要求撤銷法案（kill the bill）。

聲明指，大律師公會不僅是一個專業團體，還承擔着多項法定職責，故主席「當然應遵循『愛國者治港』的原則」，質疑夏博義這種與外國有着緊密聯繫的反華政客，怎麼可能履行大律師公會主席工作，最後更「奉勸」大律師公會，不要在政治化道路上越走越遠，「否則只會被一步步拖入無法自拔的深淵。」