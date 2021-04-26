中學文憑試日前開考，有應屆考生的48歲母親於6年前確診基因突變血癌兼淋巴癌，先後接受多次化療和血幹細胞移植等療程，惟兩年前出現肺排斥導致肺纖維化，目前肺功能僅餘一成，醫生宣告只能換肺續命。其胞弟指，胞姊正應考DSE的小兒子情緒深受影響，十分掛念媽媽，希望有心人能捐出O型遺體肺，為胞姊續命。

徐先生指，48歲的胞姊Janice於銀行工作30年，一直表現拼搏，是家中的經濟支柱，未知是否過於勞碌，6年前因身體突然消瘦及眼腫求醫，最後診斷患上基因突變血癌及淋巴癌，屬本港首例，及後經歷多次化療和接受自體血幹細胞移植，血癌仍在半年後復發，直至其中一名胞弟符合要求捐出血幹細胞，進行異體移植，終於一度成功控制癌症。

服標靶藥未見成效

惟好景不常，兩年前Janice開始不斷咳嗽，照了4次X光片都未能找出原因，後來照電腦掃描才發現，因早年的異體血幹細胞移植令肺部出現排斥，引起肺炎及肺纖維化，嘗試服用標靶藥和抗纖維化藥物均成效不彰。至上月底Janice經常夜咳至凌晨3至4點，未知是否擔心影響家人作息和自覺換肺機會渺茫，胞姊突然意志消沉，本月5日在家服食安眠藥嘗試自殺，現留醫將軍澳醫院深切治療部。

徐先生指，Janice的丈夫在她患癌後已辭工照顧妻子，大兒子仍未出社會工作，小兒子更正值應考DSE，他與媽媽的關係尤其親密，經歷媽媽嘗試自殺，小兒子更正值應考DSE，他與媽媽的關係尤其親密，經歷媽媽嘗試自殺，情緒深受影響。徐先生希望有好心人可捐出O型屍肺，為胞姊續命，她目前已在肺移植輪候名冊上，等待一個繼續生存的機會，「（明白）就算移植成功，都有機會排斥感染風險，呢啲都係逐個關去過，可能嚟緊治療過程好漫長，但佢求生意志都好強，希望可以照顧到佢屋企人，始終兩個仔仲細，同埋之前都捱咗咁多關」。

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