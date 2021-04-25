【本報訊】旅遊氣泡因疫情反覆延誤五個月。彭博昨引述消息報道，香港與新加坡的旅遊氣泡計劃將延至5月26日重啟，料今日公佈詳情。

旅遊氣泡兩度準備起飛「撻Q」，首次公佈原定去年11月下旬展開，但臨門因本港爆發第四波疫情泡湯。彭博上周四報道，港府與新加坡政府原定當日公佈重啟兩地的旅遊氣泡計劃，下月初正式啟航，惟新加坡因應當地疫情反彈而突然叫停公佈，新加坡近日連續多日錄得本地病例，出現外勞群組爆疫。彭博昨引述消息指，旅遊氣泡將押後至5月26日重啟，料今日公佈詳情，如果疫情持續平穩，兩地6月26日將增加來往航班。

旅遊氣泡計劃本來擬在星港兩地疫情穩定下舉行，計劃要求乘客以專機往返、抵埗及離境前後要進行多次檢測才獲放行。惟特首林鄭月娥早前稱完成接種的香港居民可參加與新加坡建立的旅遊氣泡，「喺我哋要求，唔係新加坡要求」。商經局回覆本報查詢時指政府會盡快公佈計劃詳情。

旅遊界立法會議員姚思榮指，本港和新加坡具備成熟條件重啟旅遊氣泡，成行機會高。至於本地遊復團機會，姚希望行會本周會開會討論，因新增員工打針和使用「安心出行」等條件，旅行社料要重新向旅議會登記。