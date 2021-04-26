12港人送中案中，各人秘密扣押逾4個月後，鹽田法院終公佈，其中一人鄧棨然涉嫌組織他人偷越邊境，判囚3年及罰款2萬元人民幣。鄧棨然家人今（26日）表示會開立新網店，重新營運鄧的網店，專售中古或絕版LEGO，收益將用作支付鄧於服刑期間的費用。

鄧棨然家人今透過「十二港人關注組」指，反送中事件發生將近兩年後香港亦已變得面目全非，無數家庭支離破碎、不少港人犧牲未來前途，甚至被迫展開流亡生活；續指鄧棨然隨着局勢發展決心將自己開立的LEGO網店暫停營運，惟「從未想過這一次放下，會變成無了期嘅關閉」。

鄧的家人表示將重新營運鄧棨然的網店，開立新網店Yan’s LEGO Brother，指不希望眼見每月白白支岀倉庫費用，希望抵消租用倉庫的支岀，收益會扣除倉庫費，用以支付鄧於服刑期間的費用，約每月1千元人民幣及2萬元人民幣罰款，其餘則為鄧儲蓄，用作他重返家園時的支援。

網店 Yan’s LEGO Brother

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