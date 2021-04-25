【本報訊】47名民主派人士因參加初選，被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，多人還柙候審。在柙的「立場姐姐」何桂藍，日前已得知前民族陣線成員認藏炸藥判監12年；「快必」譚得志則在閱讀講述台灣美麗島事件民主運動的《臺灣最好的時刻》，直說現時香港情況與當時的台灣很相似。

「有家人支持信心更堅定」

何桂藍的fb小編指早前有朋友探望阿藍，她只有兩句話想講，「唔需要花太多時間想像12年係咩事，但可以想像吓12年之後佢出到嚟會見到個點嘅香港」。何桂藍並未點明是何事，但指「大家都明」。日前前香港民族陣綫成員盧溢燊，因承認在荃灣工廈單位藏炸藥，被判監12年；高等法院法官陳慶偉指其罪責起碼與已故「賊王」葉繼歡等同，甚至更嚴重。

譚得志前晚透過黨友蘇浩發佈還押日誌，表示近日正在翻閱《臺灣最好的時刻》，「當時台灣嘅情況跟𠵱家香港的情況都好似，印象最深刻係有一受難人姚嘉文，佢老婆見大圍捕之後，民主派人士冇晒鬥志，就四出奔波串連家屬，令成班朋友團結返，信心更加堅定」。譚得志稱有家人支持，同樣令他信心更堅定。

太古城西區議員趙家賢的團隊繼續在社區默默耕耘，他的fb小編日前公告，「自被捕並持續還押至今，雖身陷囹圄，但近日總會不自覺想起過去的種種，最常出現的記憶地區發生的喜與悲」，指趙家賢無法放下過去13年與居民的回憶及社區事務，呼籲支持者可到團隊擺設的街站，跟他分享社區點滴。