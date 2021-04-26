去年9月6日原是立法會選舉日，惟政府聲稱因應疫情關係，將選舉推遲一年。有網民號召當日在九龍區遊行，警方在旺角等地拘捕多人。一名退休漢當日在旺角因損壞警方封鎖帶及抗拒警員而被捕，他今日在西九龍裁判法院認罪，求情自言當日飲了酒，乘車打算前往旺角，卻未能駛入，下車步行時又發現去路被警察用橙帶封鎖，一時衝動下犯案。他最終被判罰款1,000元，監禁14天。

被告曾偉光 （66歲）報稱無業。他被控一項刑事損壞罪及一項抗拒警務人員罪，控罪指他於去年9月6日在旺角西洋菜南街3號地下外，無合法辯理而損壞屬於香港警務處的一條封鎖帶，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，以及同日同地抗拒執行職責的警務人員、即警員25243馮浩及25351李詩樂。

被告今日承認兩罪。當值律師代表被告求情，指被告已婚，有正在就讀小學的兒子，數年前已從五金建築行業退休，平日要照顧兒子，退休後生活困難，現正領取綜援。

下車前往「再飲過」時遇上橙帶阻撓 一時衝動犯案

辯方指，被告一家居住劏房，持雙程證的太太來港後因疫情而無法返回大陸。當日他與太太有爭執，心情欠佳，故相約朋友喝酒。案發時他已喝了一些酒，打算截車到旺角「再飲過」，但的士因前方有人聚集而無法到達目的地，他下車前往時又遇上橙帶阻撓，一時衝動下扯爛燈帶。被告只因感到驚慌才掙扎，事件中沒有警員受傷。

辯方指，被告沒有打算參與該處集結，案發時身穿藍白間衣服，只是巧合路經該地。被告因喝了8罐啤酒而令判斷力變差，事後已坦白向警員承認喝了酒，並表明願意賠償警方橙帶。惟控方稱，不會申請賠償令。

主任裁判官徐綺薇指案中最嚴重之處是拒捕，案情亦指被告曾作出猛烈掙扎，就刑毀一罪判罰款1,000元，而拒捕罪則以21天監禁作量刑起點，認罪後監禁14天。

案發時被告一身酒氣

案情指，當日涉案兩名警員負責以橙帶設立防線，控制人群。晚上7時許，被告在警方封鎖線前撕爛橙色封鎖帶。警員問被告「乜事」，其後有聚集人士高呼反對警方的口號。警員截停被告，並將他帶往豉油街調查，被告一度保持緘默。

及後有警員到場增援，警方拘捕被告時，被告抖動身體，警員遂為他鎖上手銬。一身酒氣的被告情緒激動，不停叫喊。警員叫他冷靜，並把被告推往牆上。被告掙扎欲脫離控制，用力郁動右膊三次，並用右手捉住警員的衣領，似欲撕破警員衣領。

警方其後成功制服被告。被告自言喝了酒。在警署會面時，被告指自己心情不好，喝了啤酒，想沿着街行走，但見到前方去路有阻礙，故撕爛橙帶，而掙扎是出於害怕。

【案件編號：WKCC838/21】

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