【本報訊】本港疫情反覆，昨新增6宗確診，包括4宗輸入及2宗本地有關連個案，累計個案增至11,737宗，另有少於10宗初步確診。本港近日先後有兩宗疑在檢疫酒店感染變種病毒的個案，當局懷疑酒店透過房門手柄掛鈎送餐，以及一次過叫全層房客開門取餐，成為「播毒」陷阱。「指定檢疫酒店計劃」負責人接受左報《文匯報》訪問時自爆，該兩項措施原來是按照政府相關指引執行。民主黨醫療政策副發言人袁海文批評政府搞出「大頭佛」，卻要檢疫酒店「硬食」，公眾難以信服。

昨日新增2宗本地有關連個案，是將軍澳日出康城綠茵英文（國際）幼稚園女教師（第11711號）的家人，分別為60歲退休男子及56歲家庭主婦，兩人並無病徵。

政府網站及其他網上資料均沒有刊載「指定檢疫酒店行動指引」內容，惟指定檢疫酒店計劃合規總監區展秋及衞生署首席牙科醫生覃光旻接受《文匯報》訪問時，提供指引詳情，在送餐措施上列明，「房門外擺凳放置飯餐，若走廊太窄改用細凳、掛在門柄或用鈎掛起飯盒」，及「全層完成派餐後，才使用硬物逐一敲門」。二人又指檢疫酒店有嚴格防疫指引，巡查隊亦突擊檢視酒店有否依足指引。

房門口採樣檢測易播疫

這兩項措施正是政府專家及醫生批評酒店檢疫的「漏洞」，首宗社區變種病毒個案29歲印裔工程師在酒店檢疫時，懷疑接觸帶有病毒的掛鈎而染疫；38歲菲傭於酒店完成檢疫到僱主家中上班後確診，政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇曾指菲傭入住酒店期間，鄰房印度一家三口患者疑在開窗或開門時將病毒帶到走廊，菲傭開門取餐時或吸入帶病毒空氣而染疫。

檢疫人士除提取食物時會打開門，原來接受檢測時亦是在房門口採樣。衞生防護中心稱，他們檢疫第12日、第19日都會在房門口外由外判服務承辦商的採樣員，採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，期間同樣有機會將病毒帶到走廊。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，病毒可經短距離空氣傳播，惟當局卻建議酒店一次過通知所有房客開門取餐，「呢啲酒店接待嘅，一部份assume係已經受感染，感覺上個指引冇好好考慮到呢一點，係唔應該咁樣做」。他稱檢疫酒店入住率高，若住客取餐時沒戴口罩，病毒容易經空氣傳播，認為政府應取消相關要求。

民主黨醫療政策副發言人袁海文指，今次政府在左報報章自暴其短，間接承認檢疫漏洞因政府指引而起，但制訂政策的港府卻迴避承認責任，「真係好荒謬」。他又質疑負責巡查的專責隊伍竟未發現問題，「巡查隊實地有冇發現其他問題、點解由得呢啲問題存在幾個月？政府都應該交代」。

袁國勇昨向網媒「香港01」表示，檢疫人士採樣應在房內關上門後進行，如房間太擠迫，亦應關閉房間窗門，再在房門口盡快完成，避免房間空氣流出走廊，減低空氣傳播風險。

食衞局回覆時沒有否認相關指引由政府制訂，但指檢疫酒店的防感染措施是跟從衞生防護中心感染控制組的指引及原則運作。至於巡查組有否稽查酒店的傳播風險及作出勸喻或檢控，當局則沒有提供數字。