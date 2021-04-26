2019年的8.18及8.31兩場和平示威，共10人被告因「未經批准集結罪」罪成，其中5人緩刑，外界關注香港的遊行示威及集會權利是否被削。律政司司長鄭若驊今天發表網誌稱，《基本法》和《香港人權法案》保障被視為基本權利的言論自由、和平集會、遊行和示威自由，但她同時指，在《基本法》和《香港人權法案》下，有關權利並非絕對，而是可以受到限制，強調有關限制對尊重他人權利和維護公共秩序是不可或缺。

鄭若驊指，2019年的反修例風波，由初時的和平示威，幾度急轉直下演變成暴力衝突，其間亦有示威者作出違法行為，指政府有必要對獲批在政府場地舉行的公眾集會和遊行活動採取管制措施。

她引用案例指，當局對政府的產業有專有權，有責任採取措施防止有人妨礙場地的正常運作，亦有責任注意政府職員的安全和福祉，有需要在維護公眾秩序、公共安全、辦公室有序運作，以及在協調公眾表達意見之間取得平衡。

夏博義指和平示威疏導民怨 遭中聯辦批鬥

香港大律師公會主席夏博義日前接受傳媒訪問時指，相信裁決是香港法院首次對和平未經批准集結判處監禁式刑罰，又指和平示威是疏導民怨的重要渠道，若市民和平表達權利被剝奪，最終或會轉向具破壞力包括暴力的途徑，中聯辦昨天點批評夏博義散布歪曲言論，認為是公然為違法者張目。

李柱銘及壹傳媒創辦人黎智英等9名泛民人士被控前年8.18參與及組織未經批准的和平遊行，區域法院法官胡雅文本月中判處各人入獄8至18個月，但准李柱銘等4人緩刑。黎智英、李柱銘與何俊仁3人上周向上訴庭申請就定罪上訴，黎智英並就該案及前年8.31遊行案的判刑提上訴。

黎智英於8.18案中否認控罪，最終被裁定罪成，判監1年；在8.31遊行案則認罪，判囚8個月。兩案刑期大部份同期執行，最終共判監14個月。而李柱銘與何俊仁則在8.18案中分別被判監11個月和1年，但法官指2人過往服務社會，有所貢獻，批准緩刑2年，毋須即時入獄。

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