【本報訊】疫情改變飲食業生態，外賣平台成新趨勢，卻衍生怪誕現象，偷餐就是其中之一。近日接連揭發有人疑趁外賣員離開時偷食外賣，甚至有顧客發現送來的食物有牙印，不排除是「𡁻完送」的外賣員所為。

有人趁車手上樓偷食

本月初，有外賣員揭發有男童公然在上水清河邨「偷食」外賣，並將相片在網上大公開。有外賣員透露，這種情況多數發生在foodpanda外賣員身上，因該平台容許外賣員一次提取幾張單的餐點，估計有巿民洞悉可趁車手上樓送餐時的空檔，趁機偷食；相反，戶戶送外賣員每次只限送一張單，偷食情況較少見。

外賣車手Don直言，確有人「𡁻完送」，曾有兩次補送外賣給客人，客人向他反映：「之前袋食物好似俾人食過，我見到有個牙印喺度。」他亦不諱言偷食輕而易舉，隨便開蓋已可「食兩啖」，但強調自己從未試過：「將心比己，我嗌嘢食俾人食過，發現到梗係唔開心。」去年台灣有foodpanda外賣員被發現偷飲偷食外賣餐，掀起大風波，其後foodpanda想出絕招，大量印製「封口貼紙」，派發給合作商戶，用作飯盒及飲品杯貼上封口，倘客人收到後，發現貼紙遭破壞，會嚴正跟進。不過記者問過香港兩大外賣平台，均未有回應會否用封貼。

根據本港法例，任何人未經物主同意將整個餐偷走，或偷食部份餐點，可能干犯盜竊罪，最高可處10年監禁。