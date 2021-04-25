【本報訊】《2020年入境（修訂）條例草案》周三在立法會二讀，被指賦權入境處長禁止任何人出入境香港。多個工會昨擺街站喚起公眾關注條例引伸的問題，有街站義工批評草案寫法太含糊，無法得知入境處長的權力可於何時及對誰使用，又指雖然現時立法會在建制派把持下，無法阻止修訂通過，惟希望社會關注，「唔可以講嘅人都冇」。

《2020年入境（修訂）條例草案》獲法案委員會極速通過，立法會大會本周三便會對草案進行二讀。職工盟、白領同行工會及香港保險仝人職工會昨午於沙田港鐵站外擺設街站，向途人講解條例修訂。

工會指，修訂中訂明，保安局長可賦權入境處長，指示任何運輸工具可或不可運載某乘客，憂慮日後處長或可運用有關權力，禁止任何香港人出入境。

「唔可以講嘅人都冇」

白領同行工會理事黃小姐指，草案即將二讀，甚至三讀通過，但坊間卻未有就條例討論，故希望透過街站加深公眾對草案的了解。她認為，草案就入境處長權力的描述太含糊，「究竟幾時可以用、對邊個用呢？佢都冇寫清楚」。她又擔心中國內地禁止人權律師出境的情況，會在條例通過後在香港發生。

黃小姐指，雖然沒有任何實際行動可以阻止條例通過，「但最少都要一齊關注呢件事，唔可以講嘅人都冇，如果唔係佢就真係為所欲為，想通過乜嘢就通過乜嘢」。她續指，即使只是擺街站，都必定存在風險，「煽動仇恨政府又話你係有罪」，但強調「當香港已經去到咁扭曲嘅時候，我哋唔應該扭曲自己」。

職工盟義工王先生批評，草案即將在立法會二讀，惟政府卻沒有解說，甚至公聽會亦拒絕召開，公眾完全沒有足夠資訊了解修訂，「乜嘢情況會阻止或者禁止一個人離開香港呢？」他又指，不期望立法會會就草案作任何權力制約或修訂，「但做唔到係咪代表我哋完全唔需要理呢？」

街站附近有數輛警車停泊，亦有便衣警員在場拍攝街站情況，其後有一隊軍裝警員到場截查街站人士，並記錄所有人的身份證、電話及地址。