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工會擺街站促關注修入境例

9小時前
■多個工會在沙田港鐵站外擺街站呼籲公眾關注修訂入境條例引伸的問題，大批警員到場截查街站人士。

【本報訊】《2020年入境（修訂）條例草案》周三在立法會二讀，被指賦權入境處長禁止任何人出入境香港。多個工會昨擺街站喚起公眾關注條例引伸的問題，有街站義工批評草案寫法太含糊，無法得知入境處長的權力可於何時及對誰使用，又指雖然現時立法會在建制派把持下，無法阻止修訂通過，惟希望社會關注，「唔可以講嘅人都冇」。

《2020年入境（修訂）條例草案》獲法案委員會極速通過，立法會大會本周三便會對草案進行二讀。職工盟、白領同行工會及香港保險仝人職工會昨午於沙田港鐵站外擺設街站，向途人講解條例修訂。

工會指，修訂中訂明，保安局長可賦權入境處長，指示任何運輸工具可或不可運載某乘客，憂慮日後處長或可運用有關權力，禁止任何香港人出入境。

「唔可以講嘅人都冇」

白領同行工會理事黃小姐指，草案即將二讀，甚至三讀通過，但坊間卻未有就條例討論，故希望透過街站加深公眾對草案的了解。她認為，草案就入境處長權力的描述太含糊，「究竟幾時可以用、對邊個用呢？佢都冇寫清楚」。她又擔心中國內地禁止人權律師出境的情況，會在條例通過後在香港發生。

黃小姐指，雖然沒有任何實際行動可以阻止條例通過，「但最少都要一齊關注呢件事，唔可以講嘅人都冇，如果唔係佢就真係為所欲為，想通過乜嘢就通過乜嘢」。她續指，即使只是擺街站，都必定存在風險，「煽動仇恨政府又話你係有罪」，但強調「當香港已經去到咁扭曲嘅時候，我哋唔應該扭曲自己」。

職工盟義工王先生批評，草案即將在立法會二讀，惟政府卻沒有解說，甚至公聽會亦拒絕召開，公眾完全沒有足夠資訊了解修訂，「乜嘢情況會阻止或者禁止一個人離開香港呢？」他又指，不期望立法會會就草案作任何權力制約或修訂，「但做唔到係咪代表我哋完全唔需要理呢？」

街站附近有數輛警車停泊，亦有便衣警員在場拍攝街站情況，其後有一隊軍裝警員到場截查街站人士，並記錄所有人的身份證、電話及地址。

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