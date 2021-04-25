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民主派初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，大部份人至今仍還柙候審，佢哋喺監入面生活成點，好多市民好關心，特別係健康問題。民主黨尹兆堅facebook專頁嘅小編噚日發文，話阿尹早排喺衝突中受傷入院所做嘅檢查，顯示佢身體有問題，需要排期入院做電腦掃描和磁力共振，未知詳情，阿尹專頁嘅小編呼籲公眾人士一人一句留言祝福，支持阿尹。

阿尹fb專頁嘅小編噚日發文，透露阿尹最新健康情況，佢話早排探望阿尹嘅時候，對方只係話在收押所嘅驗血結果顯示，佢嘅「三高」指數屬正常水平，不過小編話最近阿尹收到醫院嘅通知，之前因衝突入院所做嘅檢查，顯示佢身體有啲問題，需要再排期入醫院做電腦掃描和磁力共振。

24小時內轉寄祝福

無端端要入院做電腦掃描和磁力共振，都咪話唔令人擔心，不過阿尹嘅小編形容佢喺人前仲係笑笑口，話自己冇事，硬骨頭，頂得住，當佢哋發現醫院通知時，阿尹亦只係皺一皺眉，簡單講話要入院檢查，小編話阿尹份人一向收收埋埋，有事又唔講，呼籲公眾可以幫幫忙，一人一句留言祝福阿尹，佢哋會將24小時內所收到嘅善意祝福同留言轉寄予阿尹，「等佢知道大家好緊張佢，要佢好好對自己身體~頂住！」八方都喺度希望阿尹今次只係小問題，身體健健康康。

李八方