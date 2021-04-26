前終審法院首席法官馬道立今年1月退休卸任後，今日（26日）獲中文大學委任為法律學榮譽教授，任期由2021年4月1日起生效，馬道立將在法學教育方面為法律學院提供意見。

馬道立上月於英國司法界一個網上論壇發言，罕有談及香港《國安法》，並以「奇怪（strange）」形容《國安法》中指定法官的條文，隨即遭到建制派議員批評，指其說法「不恰當」和「有誤導成份」。

段崇智：將為中大學生帶來裨益

中大校長段崇智今日表示，馬道立服務香港司法機構逾廿載，對本港法律界和法學教育發展貢獻重大，很榮幸邀得馬道立出任法律學榮譽教授，認為他的專業知識和豐富經驗將為中大學生帶來裨益。中大法律學院院長鄔楓亦稱，對於馬道立的加入感到高興，認為將為學院立德垂範，同學和同事們在與他交流中能獲益良多。

馬道立今年1月以65歲之齡退休後，即在香港、新加坡及英國三地擔任仲裁員，包括重新加入Temple Chambers，並以非駐所成員形式（door tenant）加入英國大律師事務所Brick Court。他目前也是香港國際仲裁中心及新加坡國際仲裁中心（SIAC）的仲裁員。

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