特首林鄭月娥將於本周三到立法會出席短問短答環節，緊接召開的立法會大會則繼續《撥款條例草案》恢復二讀，並會進入全體委員會審議及三讀。多個黨派，包括民建聯、工聯會、自由黨表示會支持新一份預算案，預料屆時只有少數人反對及棄權。

有別於過往尚有民主派的立法會，今年度的財政預算案在建制派主導下，沒有任何修正案，只召開兩次會議即可表決。

屬立法會最大黨民建聯的議員梁志祥接受查詢指，預料該黨會一致投贊成票，即使感覺到坊間對今年的預算案的支持程度比去年較低，但現時環境下算是不過不失。工聯會陸頌雄亦指，該黨會一致投贊成票，對於預算案未有設立失業援助金，他指預算案不僅針對失業問題，工聯會會在其他立法會小組跟進失業問題。

至於經民聯，早前表明因反對增加股票印花稅而將投棄權票的張華峰接受查詢時重申，增加股票印花稅影響香港國際金融中心地位，亦嚴重影響其所代表的金融服務界，經民聯已授權他作出與黨不同的意向，但估計該黨其他議員都會投贊成票。自由黨黨魁鍾國斌亦表示會支持預算案，特別是預算案接納該黨建議，推出消費券。

建制稱無提示要硬撐預算案

今次預算案是民主派總辭後，首次在民主派議員全面缺席下審議，建制派普遍以預算案盡力平衡各方利益為由，小罵大幫忙。有建制派人士稱，暫無收到任何「溫提」要硬撐預算案，至於預算案會否成為財政司司長陳茂波有望參選特首的成績表，該人認為中央「完善」選舉制度後，建制大洗牌，現時評論人選仍言之尚早，故今次投票取態如何都與特首選舉毫無關聯，但相信絕大部份建制派都會投票支持，只有非建制的熱血公民鄭松泰會投反對票。

翻查資料，鄭松泰上周在大會批評預算案提出電子消費券是「借市民手托市」，是立意不良，會帶來沉重交易成本，不會獲市民支持。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）