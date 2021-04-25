【本報訊】受觀塘重建計劃影響的裕民坊一帶，仍有三檔戶主拒絕遷出，執達吏早前到場收回其中一名佔用人的舖位後，涉事的六旬店主曾危坐裕民坊天台欲「死控」市建局。該局行政總監韋志成昨在網誌強調，整個收回構築物過程合法合理，重申會繼續收回餘下的違例構築物，呼籲其餘佔用人盡快接受津貼遷出，又指該局已在毗鄰新商場「裕民里」預留合適舖位予佔用人搬遷。

稱已體恤提供津貼

有批評指執達吏當日的收舖行動突然，韋志成解釋，高等法院去年10月裁決政府可收回裕民坊的構築物後，市建局已以不同途徑向餘下四名佔用人交代收地安排，該局向佔用人發出的最後遷出通知在3月初屆滿，之後交予執達吏按收樓令取回構築物管有權。他強調整個行動按收樓令執行，程序與其他發展項目無異。

韋志成強調，裕民坊餘下違例構築物的收回行動會繼續，呼籲佔用人在執達主任收回構築物的期限前，接受津貼遷出；亦已於毗鄰新商場內的「裕民里」預留合適舖位予佔用人回遷復業。

韋志成又提到，有構築物佔用人認為搬遷方案的津貼水平不足，未能反映構築物「市值」，但他指那些沒有註冊業權、違反地契的構築物，是昔日裕民坊的小販，在私人樓宇地下的公眾通道或樓宇外牆地方搭建，沒有註冊業權，形容在市場上沒有市值。他強調，市建局制訂特別搬遷方案時，已從體恤角度出發。市建局會為回遷戶提供半年免租期，其後作市值一半的優惠租金及寬減一半管理費，為期三年，並透露15個回遷戶中， 五戶已開業。

不過，協助留守商戶的「活在觀塘」負責人馮炳德批評，韋志成該番說法是以收樓令威脅，商戶根本「冇得揀」，又表示其餘三戶至今仍不滿賠償拒絕離開。他又指，當局聲稱容許商戶遷到新商場，但「嗰度舖租咁貴，根本捱唔得耐」，有遷到新商場的商戶透露限制多多，又要一擲數十萬元裝修費用等，他質疑即使商戶搬遷亦難以經營。