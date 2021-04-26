民陣上月初被傳出正遭調查是否觸犯《港區國安法》，或將被取締，繼而有多個政團宣佈退出民陣工作。中共喉舌《大公報》更刊登頭版，指民陣仍受《社團條例》監管，有權按照條例取締。民陣今表示，收到警方社團事務主任文件，指民陣涉嫌違反社團條例，須在下月5日前提供「成立以來」的收入來源等資料，及須解釋去年與其他團體向聯合國要求中國及香港改善人權的目的。

民陣須提交6項資料 包括收入來源及銀行賬號

民陣指，召集人陳皓桓在今（26日）到警署報到期間，收到警方社團事務主任文件，指民陣於2006年申請註冊為社團後，同年再申請取消；但根據傳媒及社交平台資訊，指民陣「有迹象」仍以社團形式運作，故涉嫌違反《社團條例》。

社團事務主任要求民陣於下月5日或之前，提供6項資料，包括未有再申請社團註冊的原因、Facebook專頁是否由民陣建立及管理，及要求提供民陣自2006年9月至今所舉辦的遊行集合的時間地點，以及民陣「成立以來」的收入來源、開支及用作接收任何資金或款項的銀行戶口賬號。

要求解釋聯署「停止酷刑」聲明目的

文件又要求民陣解釋去年與支聯會等其他團體聯署發出「國際人權日70周年 停止酷刑 尊重人權」聲明的目的，聲明內容要求聯合國人權事務專員敦促中國及港府改善人權狀況等，履行聯合國捍衞人權義務和責任。

民陣表示將尋求法律意見，故暫時不作回應。警方回覆指，社團事務主任是根據《社團條例》的賦權採取行動要求民陣提供資料，警方會按實際情況，依法處理涉及社團的案件。

根據資料，最少26個團體去年12月10日聯署，促聯合國人權事務高級專員根據禁止酷刑締約國的責任，就多宗酷刑指控作出調查及監察，包括促中國政府立即停止對異見人士的酷刑和不人道對待，獨立調查施予酷刑的執法人員，及釋放12名港人回港；而對香港政府的監察，包括要求停止濫捕抗議人士和停止以《國安法》拘捕異見人士，及成立獨立調查委員會調查警暴行為。

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