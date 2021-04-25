英國政府今年初向港人開放申請英國國民（海外）護照（BNO）簽證，提供移民英國的渠道。但英國《每日電訊報》報道，於反修例運動中較活躍的年輕港人，尤其是1997年後出生的18至24歲年輕人，因不合資格申請BNO而無法受惠政策，他們只能依靠持有BNO的父母一起移居，但兩代政見不同往往令年輕人陷入困局。

化名Karson Lim的20歲港人正在英國讀大學，2019年曾經返回香港參加反修例運動。他報稱，當時遭便衣警暴力拘捕，導致腦出血，並直言擔心留在香港的人身安危，包括可能遭警方以國安法檢控。

他說：「我真的很想留在英國。我很享受在這裏，我享受這裏的文化。如果有機會我很樂意留在這裏。」他希望明年學生簽證過期後，仍可以留在英國，但由於他1997年後在香港出生，未合資格申請BNO簽證。

憂回港面對不公平指控

協助移居英國的香港人適應生活的組織Hong Kong Assistance and Resettlement Community（HKARC）統計，正面臨類似Karson Lim處境的香港成年人，在英國目前大約有750人。不過組織負責人坦言實際數字「非常難以得知，因為所有人來到這裏想保持低調，所有人都擔憂國安法」。

報道形容，這些港人擔心，即使嘗試從香港移民到海外，在國安法下可能已經成為犯罪行為，或是令繼續留港的親人承受被政權迫害的風險。他們亦透露，擔心回到香港後面對不公平檢控，有些人透過旅遊或學生簽證進入英國，現正設法繼續留下。

牛津大學轄下組織「移民觀察」（The Migration Observatory）學者沃爾什（Peter Walsh）指出，這些香港人可以申請技術工人簽證或「青年流動計劃」 （Youth Mobility Scheme）。但這些仍然只是暫時性選項，最終仍需離開英國。

唯一可以讓這些香港人取得BNO簽證的方法，就是透過配偶或父母以家庭為單位申請，只要是直系親屬就可以參加，但問題是對已成年子女而言，雖然只需要父母其中一人持有BNO，但必須要父母同時移居英國。以Karson Lim情況為例，其父親持有BNO，但父母最近離婚，令家庭的移居討論無法繼續下去。

化名Tammy的18歲港人少女，雖然母親有BNO，但母親反對她參與反修例運動，無意與她移英或支持她在英國居留。Tammy去年飛往英國時仍有一絲希望，等局勢平穩後回港。隨着她的同學和朋友一個個被捕，她發現回港已不是選項。可是她不合資格申請BNO簽證，去年只能以難民身份逗留英國。

沃爾什指出，英國政府至今未有談及如何堵塞這個漏洞。去年10月，自由民主黨議員卡邁克爾提案，要求英國政府容許所有香港公民重新申請BNO，並為他們提供英國居留權。一旦法案通過，可望為像Karson Lim和Tammy等年輕港人帶來留在英國的希望。

英國《每日電訊報》