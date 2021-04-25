4號反應堆近年建好新的圍封輻射裝置，輻射量大為降低，當局逐步開放遊客到訪當地，又擬為遺址及核封鎖區申請成為世界遺產。

在疫情之前，遊客數字每年倍增，記者今趟行程的導遊Olena成為核封鎖區導遊已有約3年，近年不少極限旅遊者（Extreme Tourist）當核封鎖區為「遊樂場」，是新潮的目的地，但Olena認為這是罕見的露天博物館，遊客應認識這場悲劇。

特約記者葉親惠烏克蘭報道

烏克蘭人精神創傷 仍懼怕切爾諾貝爾

這場核災是烏克蘭人的烙印，Olena的媽媽也不例外，爆炸時Olena出生只有幾個星期，她媽媽看到天上出現紫藍色的彩虹，Olena認為媽媽只是因創傷產生幻覺，「烏克蘭很多人都因切爾諾貝爾（爆炸）受精神創傷，即使今天，烏克蘭人都很害怕切爾諾貝爾，人們不太相信政府通報的輻射強度對人體沒有影響、輻射受控」。

蘇聯時期，官方瞞報災情，蘇聯人幾乎都不相信政府的訊息，Olena說：「市民惟有找一些秘方。我家鄉盛產葡萄，我媽媽在我小時候經常給我飲紅酒，認為這樣可去除輻射，這個例子說明蘇聯時市民不懂怎樣防輻射。」

「每個人都應認識這場悲劇」

約在2015年，切爾諾貝爾開始准許遊客入內，Olena指遊客來自世界各地。過去5年，直至疫情前，每年都有1倍的增長，80%訪客都來自外國，當中大部份來自英美，隨後是波蘭、德國、瑞典、印度等，「這裏不僅是世上最嚴重的核災難場地，就像是時間囊，帶你回到過去，所有事物都凝結在蘇聯時期」。

Olena解釋：「現在90%遊客都是本地人，因疫情封關等，他們終於想到：『為甚麼那麼多外國人來切爾諾貝爾』，或許我們都應去看看。」

當地人是否介意外國人樂於到訪他國的悲劇？Olena說：「我認為每個人都應認識這場悲劇。這裏不是歷險、極限旅遊的地方，這是露天的博物館；如果這個博物館不存在，人們很快會遺忘、重蹈覆轍，以及付上對謊言的代價。」Olena認為，遊客有助維持這個露天博物館的運作，「如果沒有訪客，當局或會拆毀鬼城，遊客到訪（的收入）幫補鬼城大廈的維修保養」。

核封鎖區很危險？

被問到訪客進入核封鎖區的危險性，Olena稱：「如果你不走進鬼城內即將倒下的大廈，就很安全，我不是會進入危樓的那些導遊。不要做傻事，就不會有危險。」至於輻射強度，Olena強調空氣方面是沒有過量輻射，「這裏甚至少過我在基輔的公寓，基輔的輻射為0.18µSv／h」。Olena續指，越接近核電廠，輻射強度就會越高，但1天核封鎖區行程累積的輻射，不會多於1小時航程的輻射量。

要成為核封鎖區導遊須接受考核、向當局註冊，取得進入禁區的導遊資格，Olena指相關考試對她來說不是很難，她只花了1個月時間就通過考試，初期很擔心工作會否影響健康，「我學了很多（輻射安全知識），現在我知道我身體無礙」。

疫情與核災 看不見=不存在？

Olena坦言，如今的疫情與35年前的核災有很多共通點，「兩者都是肉眼看不見，很難相信它的存在，令人覺得，我不在乎，因不相信真正的存在；另一邊廂又使人覺得：我很害怕會因染毒而死亡」。

Olena最後寄語：「歡迎來到核封鎖區，但謹記這裏不是遊樂場，而是災難發生的地方，這裏仍然受到輻射污染，我們要認真看待。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）