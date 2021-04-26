一名帶有N501Y變種病毒株的菲傭於西營盤華美達酒店完成檢疫，進入社區後才確診。港大微生物學系講座教授袁國勇周五晚（23日）到酒店視察後表示，該名菲傭入院時抗體呈陽性，應於較早時已受感染。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷時表示，若患者已有抗體，意味其體內已有免疫反應，認為菲傭於酒店染疫機會大，值得擔憂。

質疑冇可能驗唔到

曾祈殷在港台節目《千禧年代》指，以目前醫學界認知而言，感染首3日至5日的病毒量應為最多，以此推算該菲傭於酒店檢疫時「病毒量咁高冇可能驗唔到」，懷疑於採樣時有錯漏致事件發生。袁國勇早前亦懷疑承辦商採樣「撩得唔好」走漏個案。華大基因（BGI）其後承認曾為該名菲傭兩次採樣及檢測，並指採樣者為專業護士。

疫情至今持續超過一年，曾祈殷對採樣仍有錯漏「覺得出奇」，並指若然採樣員沒有用拭子來回掃多次以套取黏膜細胞，或者未能碰到帶病毒的地方，均有機會出現陰性確診的情況。他認為，該菲傭在酒店先後兩次檢測，抽取合共4個樣本（咽喉及鼻咽），卻仍呈現陰性結果，情況令人擔心。

促政府檢討華大人手及實驗室環境

曾祈殷認為疫情發展至今，本港應考慮安排來自高危地區的旅客接受更多檢測及加長檢疫期，以防病毒再次走漏到社區，而負責的檢測承辦商的水平亦應先得到肯定。曾祈殷指雖然華大過往曾多次承擔港府檢測工作，但認為政府應檢視華大的人手調配、實驗室環境及每個採樣步驟。

曾祈殷指，雖然疫苗的確是中長期對抗疫情的合理策略，但檢測工作亦要繼續，以防社區隱形傳播，如果檢測水平未能達標，市民將面對被隔離及確診的風險，影響深遠。曾祈殷認為政府如今暫停華大基因的流動採樣，欲挽回市民信心，並認為檢討報告出爐後不排除政府因人手等因素所限，會繼續委託華大基因幫忙，「政府應該諗一諗點令到實驗室提供到準繩嘅服務」。

污染26樣本變假陽性 連累約百人無辜隔離

中資背景的華大基因，近月接連檢測出錯。日前化驗社區檢測中心和檢疫酒店30個樣本時，錯誤將3個真陽性樣本，污染至少26個假陽性樣本，連累他們約百名密切接觸者慘被無辜送入隔離營檢疫；餘下1個樣本的檢測結果仍為不確定。衞生署指，與該26宗個案有關的密切接觸者，正陸續獲解除檢疫令。

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