港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲因查冊被控兩項「虛假陳述」罪成。有親建制團體今（26日）到港台示威及遞交請願信，要求港台「解僱」蔡，指其用納稅人資源做違法的事；惟蔡並非港台包薪員工，而且已被港台暫停在《鏗鏘集》的職務。其間有路人不滿，稱「我都有納稅㗎」，即被示威人士指罵。

拉橫額批蔡玉玲「黃絲黑記」

連同親建制團體香港政研會在內的十餘人，早上分組到港台大門前拉起印有蔡玉玲相片、形容其為「黃絲黑記」的橫額，並高叫「解僱蔡玉玲」等口號，指當日已去信廣播處長李百全提出有關要求，惟未獲回覆，故今日到場示威並再交請願信。港台派代表到閘前接信。

不過，蔡玉玲一直不是港台包薪員工，而且目前已「無限期停職」。港台節目製作人員工會主席趙善恩指，因蔡玉玲屬於服務提供者，是自僱性質，非包薪制，而是按項目（project based）支薪。而管理層以有關案件進入司法程序為由，自去年11月至今，已停止蔡玉玲參與《鏗鏘集》節目製作，變相將蔡無限期停職。

市民不滿藍絲阻塞道路

示威期間，有經大門進入港台大樓的人不滿，高叫「收下你把X口啦」；又有途經市民稱「我都有納稅㗎」，遭示威人士大罵「漢奸走狗」、「我哋申請咗喺度示威㗎」，該市民搖頭嘆息，其後離開，示威人士續稱「有啲擾亂分子，日光日白挑釁我哋！」

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