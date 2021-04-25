政府分別在4月12和15日兩度開記招，圖以「疫苗氣泡」，威迫利誘市民和打工仔接種COVID-19疫苗。雖然預約和接種人數一度飆升，但短短數日已後勁不繼，其後更不斷下滑，4月25日單日僅約2.2萬人打針、約1萬人預約接種，再創近半月新低。

COVID-19疫苗開打59日，本港已接種約1,275,300劑。約842,800人打第1劑，包括約405,400人打中國科興滅活疫苗，約437,300人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。約432,500人打第2劑，包括約282,700人打科興，約149,800人打復必泰。

單計4月25日，約22,100人打針和約10,900人在網上預約接種，均較24日大跌約25%，分別創4月5日復必泰復打以來以及4月11日谷針措施公佈前夕以來的新低。科興在社區疫苗接種中心的整體甩底率約4%；復必泰的整體甩底率約6%。

科興方面，全日約11,300人接種，較前一日下跌約13%，跌至4月11日以來最少；其中約3,700和7,600人打第1和第2劑，分別跌至4月18日和4月6日以來最低。至於復必泰則有約10,800接種，較前一日急跌約37%，是4月5日復必泰第1針復打及第2針開打以來最少；其中約10,700和100人分別打第1和第2劑，分別跌至4月9日和4月5日以來新低。

11人針後不適送院1留醫 全打首劑復必泰

此外，4月24日再多11人針後不適送院，全部都是打首劑復必泰，均情況穩定，其中1名51歲男子因針後暈眩留醫。他們分別為3男8女，年齡介乎24至73歲，針後不適症狀包括血管迷走神經性昏厥、暈眩、心悸、胸部不適、蕁麻疹、出疹、臉部出疹、眼瞼腫脹、雙腳麻痺、血壓上升、血壓控制不良。

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