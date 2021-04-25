一年一度博鰲論壇落幕，繼國家副主席王歧山為主席尷尬「報幕」，特首林鄭可謂接力演出，在專訪爆出一句「享受港人喜愛的海南雞飯」，不單為海南島增設一道「名物」，更令這個乏善可陳的論壇，變得「趣味盎然」。

作為新加坡的國菜，海南雞飯確是譽滿東南亞，甚至曾於2005年有一部新港合作的電影以此為名，電影更為導演畢國智在首次執導下，就奪得香港電影金像獎新晉導演獎。可是，林鄭這一句「海南島有海南雞飯」，不單盡顯她作為一區之長的無知，更是這個曾被全球公認為最自由經濟體城市的最大悲涼。

《晉書．惠帝紀》記載，西晉惠帝司馬衷在位時，曾發生民間飢荒，其時官員上奏請求援助，惠帝卻回應道「何不食肉糜」，這句流傳超過千年的古語，就是諷刺在位者的無知及「離地」，當百姓在吃樹皮時，當權的人竟在質疑他們何以不吃肉粥充飢。

只懂叫港青北上的就業奇招

在武肺疫情期間，本地的疫情數字相比世界多國，的確不算嚴峻，惟庸碌無能的港府以多種奇怪、政治大於科學的防疫手段，例如限聚令、食市禁堂食等安排，令百業蕭條。對比起真正發明海南雞飯的新加坡，其早前雖同樣困擾於武肺疫情，甚至出現每天過千宗的爆發，但在2021年3月份公佈的失業率，僅為3.3%，至於香港同期數字，則突破2004年新高，達7.2%，甚至比疫情影響最嚴重的美國，還要高出1%。當逾25萬打工仔女手停口停時，林鄭卻在研究公務員，特別是以警察為首的紀律部隊加薪事宜，實令人費煞思量。

面對民間怨聲載道，特別是青年失業率攀升至13%之際，港府上下就只有一招：呼籲港青到大灣區實習、就業等。而上年年底，說是得到國家的「優惠」要延期發表的《施政報告》，對於青年就業支援方面，也就只有三字總括：「大灣區」。這個實習計劃招攬本地、內地企業為青年在大灣區提供就業崗位，要求他們以18,000港元月薪聘用畢業生，港府則津貼其中10,000元，為期18個月。不食人間煙火的林鄭，不知是否了解，內地企業聘請應屆畢業生的工資水平，平均只須5,400至6,800港元不等，比起獲港府資助後要支付的工資還要低，除政治任務外，根本沒有實質誘因參與計劃，而且中港文化差異、政治問題早已超越臨界點，再多這些「背靠祖國」的經濟刺激，只是徒勞。

當我們的特首在外無的放矢，轉頭就在禮賓府點算每月40多萬的鈔票時，她又可曾知道民間疾苦？

家興

自由撰稿人