中國國務委員兼外長王毅與美國對外關係委員會進行視像交流。王毅在會面中力斥侵侵政府為「現行國際秩序的最大破壞者」，又指美國新政府仍未找到與中國打交道的正確路徑，美國應尊重中方所選的模式及制度，形容「民主不是可口可樂，全世界一個味道」。

王毅作了一個相當正確的比喻，可樂有很多味道，民主也有很多形式。我在日本超市最開心是找到曾經是日本獨家的白桃味可樂，也有低糖檸檬味，而且牌子也非只有美國Coca Cola，在美國還有百事可樂、大陸有嶗山可樂、德國有艾菲可樂。味道各有不同，但稱得為可樂的，其成份必須是碳酸飲品，即含二氧化碳的水，然後再加入其他味道。若果有一種飲品，連碳酸成份也沒有，他可以叫果汁、豆奶、啤酒，但就不能叫做可樂、汽水，否則違反《商品說明條例》。

維他奶不能稱「豆奶味可樂」

民主作為一種政治制度，同可樂一樣，可不同味道，例如英國西敏寺模式，由勝出議會選舉的政黨組成執政內閣，黨領袖出任行政首長，即首相或總理。又例如美國式總統內閣制，國會有國會選舉，但多數黨不會組閣，總統會由另一場選舉產生。至於議會選舉的方式，也有各種不同制度，例如種族、宗教分歧嚴重，需要保護少數利益的，會採取大選區比例代表制，有的會採用部份小選區多數決，部份按得票比例分配，這就是王毅口中所說「各有味道」。但前提是你總不能拿着維他奶，堅持說這叫做豆奶味可樂，因為當中根本沒有碳酸成份。民主體制中，有甚麼基本要素，猶如可樂的碳酸呢？

首先議會選舉是人民授權的過程，必須容許有選舉及被選舉的自由，也必須存在公平競爭性。如果由官方委任的議會，或可隨意用政治取向來審查參選人資格的，都不符公平競爭原則，這不能叫做民主。其次，民主選舉必須存在一個以法治、人權、自由為基礎的社會。這就是可樂之所以稱之為可樂的原因。嶗山可樂同可口可樂味道雖然不同，但其基本構成要素：碳酸，是不可或缺。

香港「完善」後的民主，由一個政治審查機制去審核候選人資格，已經背離了民主原則，直選議席佔比例大幅下降，功能組別選民數目縮小，這些怎可能稱之為「完善了的民主」呢。王毅的「民主可樂論」，是代表了中共正在全球展開的論述爭奪戰，他們用一種相對主義的方法，否定民主基本元素，認為全世界不同國家按自己方式實踐出來的，都可以叫做「XX式民主」，誰也不比誰優越，這是抄襲自俄羅斯心戰大師蘇爾科夫的「主權民主」，目標是搶奪民主話語權。

其實，說到底也經不起人們的常識考驗，三歲小朋友也知道汽水不是維他奶。

劉細良

時事評論員