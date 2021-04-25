【本報訊】多個來自香港、台灣、緬甸和泰國等地的民間組織，當地時間上周六在美國華盛頓發起「奶茶聯盟自由集會及遊行」，遊行至中國及緬甸使館表達訴求，有人沿途高喊「China Out」口號。流亡美國的青年新政前召集人梁頌恆發言時表示，中國問題不單是對香港或亞洲的問題，也是對全球秩序和自由的威脅，呼籲美國對中國實施有意義的制裁。

該集會由香港人組織「New Yorkers Supporting Hong Kong」、台灣「奶茶聯盟」、西藏、維吾爾族及緬甸等多地組織聯合發起，遊行人士由華盛頓紀念碑出發，至緬甸大使館和中國大使館，不少人穿上黑衣，有人高舉「香港人加油」的標語及揮舞「光時」旗，並高喊口號。

王丹促各國互相聲援協調

出席的八九學運領袖王丹呼籲，面對中共對民主的威脅，不僅各國政府要行動，各國公民社會也要盡快形成聯盟，互相聲援，協調行動。梁頌恆在中國大使館外，對出席集會及爭取民主自由的人士表示感謝。他指，香港每況愈下，壹傳媒集團創辦人黎智英、前香港眾志成員黃之鋒等都已被判刑， 中國亦會威脅全球秩序，呼籲美國對中國實施有意義的制裁。