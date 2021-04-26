去年文憑試後考評局大地震，負責通識科的經理亦換人。今年文憑試通識科卷一，與香港政治有關的題目絕迹，3題必答題分別有關郊野公園垃圾、可再生能源和電子競技。其中第2題引官方資料讚揚中國太陽能技術進步，並問考生資料如何支持「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」這個看法。

其中第2題有關再生能源，資料A是2019年可再生能源全球現況報告。資料B是中國國家能源局文件及新聞報道，指「中國的太陽能產業體系不斷完善，技術進步顯著，太陽能製造和應用規模均居世界前列」。資料C則是與中國「太陽能扶貧」有關的新聞報道。

題目要求考生描述全球可再生能源和燃料新增投資的特徵、指出並解釋中國太陽能使用迅速增長的原因，以及解釋資料如何支持「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」這個看法。

須運用資料指出中國使用太陽能的好處

據考評局提供的考核簡介，該題中考生除了要掌握可持續發展、中國的能源使用情況等知識和概念，還須運用所提供的資料 ，指出中國使用太陽能的好處，並解釋這些好處能如何有利於中國的可持續發展。

教協理事、資深通識科教師張銳輝質疑，該題只讓學生討論優點而沒有分析弊處或限制的空間，表面上題目淺白了，但事實上無助學生全面認識當代議題，甚至容易令學生對議題產生錯誤的理解。

卷二題目引文指「不完整、不正確的資訊比病毒散播得更快更廣」

至於卷二選答題，3題分別與公共衞生、創新科技，以及體育文化有關。其中第一題引述期刊文章及新聞報道，指網絡資訊對個人及大眾的健康認知、看法和行為有極大影響，雖然健康訊息有助提升知識，但「不完整、不正確的資訊也帶來不良影響」，「比病毒散播得更快更廣」。另一資料則取自期刊文章，提及跨專業、社區和界別合作對應對全球疾病大流行的重要性。

該題問考生「網絡資訊如何影響人們作出與健康相關的選擇」，又問考生在多大程度上同意「醫療專業人員在維持公共衞生方面扮演最重要的角色」的看法。

題目指示多 批判性思考少

張銳輝分析，試卷中有關「法治與社會參與」的部份完全沒有出現，是過往多年來對相關部份知識「要求最低嘅一份」。張更指，整體題目對考生能力要求比過往低，要用高階思維如批判思考、表達觀點立場的題目非常少，卷一由近年的2小題減至僅餘1小題，質疑是否要為將來的公民與社會發展科作「預習」。

張銳輝坦言，過去一段時間通識科受到攻擊，連特首都出聲批評，或令出卷者有疑慮，至於「出卷有冇紅線，最好問考評局」。但張認為，課程文件既有法治與社會參與部份，但試卷「一丁點都無」，質疑是否能反映課程的全部，而既然有關部份仍在課程之內，作為專業教師仍有責任向學生教授。

教師憂科目走向「操練式」

另一資深教師方景樂則認為試卷明顯較淺，例如題目多了大量「量詞」指示考生要解釋「一個」原因、描述「兩個」特徵、指出「一項」困難等，與過往有很大差異，而「指示越清楚就越淺」，亦「框死」考生答題，擔心令該科走向「操練式」、「補習式」科目。

對於試卷內容淺白、牽涉高階思維試題減，張銳輝認為高中教育要裝備學生升大學，而多角度思考、對問題作判斷、提出論證等，正是高等教育對學生的要求，形容通識科現在是「向後退、開倒車」，對學生而言並不是好事。

另一教協理事兼資深通識科教師賴得鐘亦質疑，以往通識科重視的價值觀、持分者衝突以至道德考量等議題的問題，今年試卷全部欠奉，只要求就廢物處理、電競發展、創新科技等「產業」和「社會問題」等作論述，難免給人通識科「軀殼縱使仍在，靈魂卻已掏空」之嘆。

通識教師舉「有人煮口罩」為例證網絡資訊題有意義

就網絡資訊一題，資深通識科教師方景樂認為，疫情下健康資訊的真偽確實值得關心，舉例指「有人會煮口罩（後重用）」，對人的健康重要，認為該題是「有意義嘅題目」。

考評局提供的考核簡介則稱，考生在該題須對全球化下網絡資訊的傳播特徵有基本理解，進而解釋資訊如何影響人們作出與健康相關的選擇 。考生可討論其正面和負面影響，亦須從不同角度討論 ，包括疾病預防、醫治或生活與運動習慣等。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）