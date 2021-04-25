【本報訊】 後雨傘運動時期，各大校園的本土意識冒起，2016年主張推動本土的中大學生會候選內閣「星火」以得票率六成大勝，作為會長的周竪峰上任後爭議不斷，包括公開與支聯會切割，公開表示悼念六四已無意義，亦無法達到任何政治影響力，「無必要為團結而團結」。他卸任後曾以「支那人」斥責內地生，被左報喉舌盯上，冠以「獨派」名號，校方最終記過處分，罰他在圖書館服務40小時。

2017年有人在中大民主牆貼出港獨海報，疑被內地學生以其他海報遮蓋，當時周竪峰勸內地生移走海報，對方以普通話責罵，周以「支那人」還擊對方。事後藍絲團體和中共喉舌群起攻之，《人民日報》又要求以法律手段制裁港獨，中文大學及新亞書院都出聲明譴責周。

畢業後任議員助理

周竪峰畢業後仍被左報稱為「港獨分子」及「勇武派」，他則向政界發展，先後出任沙田區議員黃學禮及李志宏議員助理。去年港版國安法生效前夕，周曾批評該法律是想港人恐懼噤聲，令港人放棄自己的政治主張。他稱如港人自此選擇放棄屈服，便是正中下懷，更表示無論國安法是否有追溯期，港人都不應相信和受影響，因「怯就輸一世」。