35歲地盤工與妻子鬧離婚並搬離居所，及後要求復合不果，涉登門持利剪指嚇妻子稱「我要殺死你」，另一次更涉用索帶綑綁妻子單手於床頭，繼而強姦，案件今續審。辯方繼續盤問事主X，指她在facebook刪除「單身快樂」及貼上原諒被告的帖文，無非為說服被告跟她性交，再誣告他強姦和刑事恐嚇，藉此在她單方面提出的離婚申請中，能以「不合理行為」為由，免卻兩年分居期，直指X在兩次事件中均是自編自導自演。X否認。

X早前供稱，2019年4月9日早上在寓所遭被告用索帶綁手於床上，又用刀指嚇下，最終被強姦。辯方今盤問X時，質疑X當日只遭索帶綁右手，左手理應可空出。X回應指被告當時用索帶大力索實她的右手，「好緊好痛解唔開」，故而「用唔到左手」。她更謂右手被索至變紫色，她擔心「隻手廢咗」，怕再拉扯右手「唔知會點」。

X又提及，被告在同年3月恐嚇事件後，曾與被告見面一分多鐘，其間遭到強吻。她稱當天有約，安排幼子交給被告母親短暫照顧，其後接回幼子時碰到剛放工的被告。被告走出升降機大堂強吻她，她事後用WhatsApp向被告說：「枉我仲畀你強吻。」

辯方稱X其實自願與被告接吻，目的是「氹」被告替她照顧幼子，好讓她可外出赴約和玩樂。X否認，解釋因為自己很不開心，「要散下心」，才會找被告的母親協助照顧幼子。案件下午續審。

【案件編號：HCCC3/20】

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