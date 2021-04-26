中學文憑試（DSE）通識科今日開考，在教育局「殺科」下，連同今屆只餘3次通識考試。有考生自言「都算末代考生」，對此大嘆可惜，讚通識課程環環相扣，「學到嘅嘢真係好多，冇咗真係太可惜」。

今屆文憑試考生會在原校應考主科，在荃灣保良局李城璧中學試場，乘的士到場的考生盧同學表示心情平穩，「始終禮堂張櫈坐慣」，應有助發揮。他坦言疫情之後教學時間緊迫，自己在家溫習的時間亦被壓縮，會影響備試。

成為最後三屆通識科考生，盧同學感到可惜，因通識6大單元將被減半，不少很基本、有需要學的都未能傳承，學生開闊眼界和訓練批判思考的機會將減少。

「努力咗咁多年睇呢鋪！」同校黃同學則對將開考感緊張，目標取得3級成績的他自言「都算末代考生」，往後此科只分達標與否，課程亦被大改，認為現時「通識嘅成個課程真係好有趣」，由今日香港，到現代中國、全球化等課題，「全部嘢都係環環相扣，學到嘅嘢真係好多，冇咗真係太可惜」。

中學最後兩年均遇疫情 學生嘆失去太多

同校袁同學亦認為通識科課程全面，往後的學生相信將「學少啲」。最後兩年中學生涯都在疫情陰霾下度過，袁同學慨嘆「呢兩年對於我中學生涯失去太多」，稱最後兩年本應是有最開心的回憶，但最終運動會、歌唱比賽等都要取消，畢業旅行和謝師宴都不知能否舉辦，會把握同場應試機會與同學拍照留念，「好好珍惜大家仲有得相處嘅時間」。

「香港發生咗咩事 大家都知㗎喇」

今年試卷與政治議題「絕緣」，有考生稱一早已料到當局不會出相關題目。考畢通識科後購買軟雪糕的林同學表示，知道疫情與政治議題息息相關，故未有投放心力溫習公共衞生課題，並笑稱：「香港發生咗咩事，大家都知㗎喇。政治方面，我諗都唔會點郁㗎喇我估，所以我都冇乜點溫。」

林同學續表示，今年通識科試卷其內容與難度，與前年試卷相若，但未感特別容易。他稱，卷一第二題的試卷資料將中國排除在「發展中和新興國家」之外，感覺有點奇怪，但他作答時沒有提及政治，「咪照講囉，講實話。」他又稱，事前有預計會考核生活質素此概念，故卷二選答了第三題。

考生黃同學及羅同學則認為今年試卷「一般，唔算難」，他們已預計法治、新聞自由及立法會等不會出題目，故完全沒有溫習這些議題。對於成為最後幾屆通識科考生，羅同學感到可惜，但坦言無力改變，「個政府鍾意點做就點做呀而家，佢聽日話取消個考試我哋都冇辦法㗎。」

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