香港和新加坡「旅遊氣泡」原定去年11月開展，但因本港疫情反彈，兩度準備起飛前「撻Q」。兩地政府今（26日）宣佈重啟計劃，首航日期定於5月26日，專屬航班由國泰航空、新加坡航空公司負責營運。

《蘋果》今午5時以顧客身份於國泰官網查詢機票詳情，但網站疑仍未更新，未能顯示首航班次等資料；「永安旅遊」則顯示，如乘搭國泰首航出發，於新加坡逗留4日3夜，於29日回程，來回機票連稅索價8,533元。從其他售票網查閱同一行程的機票價格，售價高達9,607元。

國泰指，旅遊氣泡航班會由已全面接種疫苗的機師及機艙服務員執勤，並採用空中巴士A350-900航機。首班於5月26日由香港出發的CX759航班，預定早上9時10分啟程，下午1時05分抵達新加坡。而首班由新加坡出發的CX734航班，將於5月27日下午2時45分出發，於晚上7時抵達香港。兩地沒有時差。

國泰官方訂機票網站於晚上陸續更新資料，於晚上約7時半，網站顯示，首航共200個機位即將售罄，只剩下「特選經濟艙」客位一個，來回機票索價11,133元，但回程機票日子選擇有限，最快可於6月1日回港。

新加坡航空亦表示，恢復通關是疫後重建的重要里程碑，配合所制定程序，更有助建立對國際航空安全旅遊的信心。新航支持在安全的情況下，適度開啟新加坡及香港兩個航空樞紐間的航班服務，並繼續按客運需求而靈活彈性地調整運載力。

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