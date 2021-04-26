網民前年9月1日發起「機場交通壓力測試」，示威者徒步行出東涌，其間東涌游泳池有國旗被燒毀，一名涉案22歲青年被控串謀侮辱國旗及縱火等四罪。案件今於區域法院開審，青年否認所有控罪。控方案情指被告曾在警署錄影會面時招認犯案，又指他「自願」向警員展示對友人承認拆下國旗的對話內容。辯方則對相關錄影會面內容有爭議。

被告黃卓禮（22歲）被控於前年9月1日在東涌游泳池內無合法辯解而損壞屬於康文署的閉路電視鏡頭，又與身份不詳的人士公開及故意以沾污或損壞方式侮辱國旗，並於泳池對面用火損壞以橫額及雜物築成的路障，以及在東涌美東路與達東街交界用火損壞一些水馬。

控方案情指，被告當日響應網上號召，前往機場參與公眾活動。他途經東涌泳池時看見有人集結，於是上前。及後被告在他人指示下，在泳池內以噴漆噴向兩支閉路電視鏡頭，又爬上旗桿拆下國旗，遞給他人於泳館外燒毀。

其後有人在行人路上企圖燃燒路障，被告在身份不詳人士手上接過載有易燃液體的鐵罐，及後倒出鐵罐內的液體並點火燒毀雜物，火勢一度蔓延至水馬。

控方於開案陳詞指，被告因覺得「型」，並因「一時衝動」及「英雄主義」，故在「知情下」犯案。控方呈上新聞片段及證人拍攝等片段，顯示一名身穿黑背心的金髮男子曾爬上旗桿，周圍有示威者組成傘陣，該男子拆下國旗後有人歡呼拍掌。約幾分鐘後，有人在泳館外拉扯國旗，將其放進垃圾桶並點火燒毀，示威者隨即四散。

控方續指，被告在警署錄影會面及警誡下曾作招認，自認曾爬上旗杆「型啲」，但之後把國旗交予他人處理，又曾聲稱「唔係我燒㗎」。控方又指被告「自願」開手機，向警員展示他與兩名友人在社交平台的對話內容，承認自己從旗杆拆下國旗，並把金髮染黑。辯方則表明反對將警員在被告家中及警署內為被告錄取的口供呈堂。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC181/20】

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