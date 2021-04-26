去年1月19日中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，防暴警於集會前巡邏，聲稱發現兩名戴口罩、揹背囊青年眼神閃縮，遂上前截查兩人，搜出士巴拿、鎚仔、螺絲批等物。案件經審訊後，今在東區裁判法院裁決，裁判官劉綺雲裁定兩名被告罪名成立，認為二人證供均不可信。其中一名被告在天氣晴朗的案發日帶備雨傘，裁判官質疑被告碩士畢業，竟然聲稱信任母親用風濕關節痛預測下雨，簡直難以置信，拒絕接納他的辯解。

劉官將案件押後至5月10日聽取求情及判刑，以待索取被告的背景報告。兩被告須還柙候懲。

兩名被告分別是科大生林海揚（24歲）及無業男子陳志良（24歲），二人各自被控管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪。林被指在中環域多利皇后街與皇后大道中管有鎚仔、士巴拿及螺絲批，陳則被指在同日同地管有螺絲批、士巴拿及鉗。

裁判官劉綺雲裁決指，三名警員均為誠實可靠的證人，證供合情合理，整體上脗合，沒有分歧。至於首被告的證供，他稱自己於科大計算機工程學系畢業，曾任職軟件工程師，由於胞姊居所冷氣機滴水，被告與修讀冷氣機維修課程的友人、即次被告於案發當日到胞姊的住所修理冷氣機。

劉官直指首被告供詞不可信，因案發當日天氣晴朗，被告卻攜帶雨傘。被告解釋是因母親風濕關節痛發作，認為或會下雨，故叮囑他攜帶雨傘 ；但裁判官質疑被告碩士畢業，竟然相信母親沒有科學根據的評估，簡直難以置信。被告亦供稱沒有參加集會，劉官指若真如他所言，他根本不用攜帶裝備以防突發情況，說法難以令人信服。

劉官同樣認為次被告的證供不可信。次被告自辯稱，他當日為維修首被告胞姊的冷氣機，才攜帶涉案物品。由於冷氣雪種是化學物質，他為免灼傷才攜帶厚手套。而去年初起，他已於網上得悉新冠肺炎，遂攜帶口罩防止染病。惟當控方指出布口罩不能防菌時，被告改稱口罩是用作防止吸入催淚煙。

劉官總結指，兩名被告裝束與示威者脗合，被截停的時間以及地點亦與集會接近。被告亦有攜帶保護裝備，顯示他們預期會發生衝突，裁定二人罪名成立。

【案件編號：ESCC179/20】

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