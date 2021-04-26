政府早前提出「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗作為放寬防疫規定的要求。飲食界立法會議員張宇人接受港台節目《千禧年代》訪問時透露，如果疫情沒有惡化，疫苗氣泡有望在本周四（29日）推行，如食肆員工因身體不適合接種疫苗，可毋須提交醫生證明，以填寫不適宜接種疫苗表格代替；但若有人濫用措施，當局不排除進一步收緊限制。

不宜打針員工須每兩周接受檢測

張宇人在節目表示，飲食業界已就「疫苗氣泡」計劃與政府討論得「八八九九」，預料可最快在本星期四實施。他透露，政府對放寬食肆的防疫措施有不同安排，如果全部員工都接種疫苗，便可營業至午夜12時，每枱放寬至最多6人。

而政府計劃提供表格，讓不宜接種疫苗的食肆或表列處所員工填寫，而毋須提交醫生證明；但有關員工須每兩星期進行一次核酸檢測。

張宇人稱，若政府認為有人濫用安排，不排除會要求聲稱不適宜打針的員工提交醫生證明：「如果做出發覺六、七成人（員工）打咗針，其他約緊去打針，一成人無打，因為身體問題，如果政府睇到可以接受，大家真係自律，佢就唔會收緊，但不排除會收緊。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和則稱，食肆員工若身體狀況不宜接種疫苗，可自行在網上下載表格申報，但當局不接受因個人意願而拒絕接種，如作出虛假陳述，或要承擔刑事責任。

政府推業界專用程式 一掃即知顧客曾否打針

「疫苗氣泡」亦要求客人須使用「安心出行」，張宇人稱15歲以下的顧客若有成人陪同，則毋須使用；年滿65歲的人士如果沒有使用程式亦可填紙。

張又稱，政府會推出一個業界專用的流動應用程式，一經掃描可以得知顧客是否有接種疫苗；已接種的顧客，未必需要再使用「安心出行」；若員工及顧客已接種疫苗後，可以舉行百人飲宴。

張補充，政府有意要求不宜接種疫苗的顧客，要在參加宴會前接受核酸檢測，但具體要求則尚未有定案，形容計劃有少許「走棧」。

黃家和補充，上周與食衞局開會，官員透露該業界專用的流動應用程式，可檢閱食客是否有接種疫苗，食客毋須提供個人資料，只需「嘟一嘟」程式，畫面就會顯示3種不同燈號，代表食客已接種第一劑新冠疫苗、打齊兩劑及提供不正確資料。

酒吧夜總會每枱最多2人 可營業至凌晨2時

至於酒吧、夜總會及卡拉OK方面，張宇人稱，若要復業，員工須接種疫苗，如果員工因健康問題不宜打針，亦要定期檢測，客人亦要接種疫苗。

酒吧及夜總會復業後，每枱最多2人，卡拉OK房間最多4人，可營業至凌晨2時。他呼籲，業界要跟進顧客「寫紙仔」的情況，近日有食肆因為顧客亂填資料被罰停業14天。

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