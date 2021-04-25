中電2009年提出在西貢對開的果洲群島海域興建67台巨型發電風車。最近中電提出修訂，選用更大型風車，但只建約17台風車。新風車有利增加中電固定資產值，中電回應稱，風場產能估計僅佔發電燃料組合比例2至3%，不會對電價造成壓力達至不能接受的水平。惟選址是香港珍貴地質遺址，附近一帶為超級火山口，其海床有六角柱石。香港地貌岩石保育協會反對有關計劃。

中電海上風力發電場選址於清水灣半島對開9公里、果洲群島以東5公里的16平方公里海域，中電於該處擺設測風塔收集環境數據，經歷逾10年研究，顯示該位置風速平均達到每秒6至8米，適合發展風場。中電發言人表示，新方案選用更巨型風車，葉輪直徑由90米增至220至250米，葉輪增長有助加大產能，風車數目可由67台減至約17台，合共產出最多255兆瓦（MW）發電量，比原方案200MW發電量增逾27%。

對於風車尺寸增高所造成的環境影響，中電發言人稱，採用「吸力式沉箱技術」興建，利用水壓將風車豎立於海床，毋須挖掘及打樁，加上縮減興建數目，料減低影響。中電就新方案向環保署申請更改環境許可證，署方本月批准其修訂。據環保署網頁列載資料，顯示該處興建最多31台發電容量不少於6.45MW的風車及海上變壓器平台等。

2009年曾估算風場投資額達100億元，被問到最新成本預算，中電發言人稱，仍有待招標後才能估計，未能透露成本。發言人續稱，風場產能料僅佔發電燃料組合比例2至3%，形容對電價壓力，並非達不能接受水平 。至於何時才能投入服務，發言人指，風場項目有望納入下一個發展計劃，若最快2024年動工，2027年便可投入服務。

保育團體反對 環保署稱按法例審核

香港地貌岩石保育協會反對有關計劃，該會主席蔡慕貞表示，果洲群島附近一帶為超級火山口，最後一次爆發是一億四千萬年前，火山灰冷卻凝固後，形成獨特六角柱石。她指出，該處是香港珍貴地質遺址，其海床有六角柱石，無論興建67還是17台風車，均會造成破壞，「呢個係一個自然地質遺址，你破壞咗佢就冇得返轉頭。」

環保署發言人表示，署方按環評條例要求審核，考慮可能引起的生態等環境影響及徵詢相關部門意見後，確認其所提出的改動不會對環境帶來不良影響。發言人稱，環境許可證規定中電動工前，須做海上地質測量等，中電亦已按許可證要求，成立包括漁業界、環保組織等代表所組成的持份者聯絡小組，就項目設計及建造等提供意見。

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