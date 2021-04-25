【本報訊】秀茂坪寶達邨月中發生四死奪命大火慘劇，家屬暫定下月舉殯，昨日有大班善長出資打齋公祭，超渡亡魂，約50名街坊在場幫手摺衣紙，大批寶達邨街坊排隊上香悼念，有居民至今仍對慘劇感到心痛，「聽到（慘劇）眼淚都流埋」，達喜樓互助委員會同時會籌款，協助難屬渡過難關。

男戶主留醫仍情況嚴重

本月16日秀茂坪寶達邨一場大火，達喜樓五樓陳氏三代同堂六口之家，其中四人不幸葬身火海，包括女戶主劉理玲（47歲）、長女陳樂施（27歲）、次女陳穎施（26歲）及兩歲外孫女饒霈霖，姓陳（60歲）男戶主雖然及時逃出火海，但至今仍一直留醫，目前情況嚴重。據知，親友擔心他承受不了殘酷打擊，仍未告知妻女死亡真相。

至於喪妻亡女的姓饒（26歲）女婿，情緒已較上周平復，仍然需要家人陪伴開解，上周五多個慈善團體在民政署協調下，與女婿及女戶主家屬見面，並送上慰問及善款。消息指出，死者的喪禮將於下月舉行，但細節至今尚未敲定。

昨日中午，寶達邨達喜樓旁邊空地放置了祭壇及死者的靈牌，並擺放香燭祭品，約50名街坊幫手摺衣紙，其間不停有寶達邨的街坊前來上香，死者的八名親友亦到場出席公祭儀式。街坊黎太表示，憶起當日火災情景，內心仍然感到戚戚然，「成晚都唔使瞓覺，咁慘，聽到眼淚都流埋」。

同一時間，達喜樓互助委員會在達喜樓地下擺設籌款箱，為死者家屬籌款，以表達心意，不少街坊均踴躍前來捐款。昨日有住在不同座數的街坊特意前來捐款，鄭先生說獲悉慘劇後感到「好唔舒服」、「真係好慘」，坦言今次捐款是為了「盡小小心意，大家幫吓忙，希望佢哋安息」。觀塘區議員陳耀雄亦有前來拜祭，他表示，死者的家人情緒至今尚未平復，因而昨日沒有到場，「佢哋心情複雜，仲有一個親人喺醫院度留醫，我哋希望盡量協助家屬」。