【本報訊】外賣平台訂餐成風，惟近日接連有食肆疑被「呃餐」。元朗一間粉麵店老闆娘指每周至少三次被客人以「錯單」、「打瀉」等理由退款，投訴不果下實行親自緝兇，終揭發食霸王餐竟是一對大學生情侶，她更將整個對質過程網上直播。記者找到該對情侶，最初死撐有付款，後來才直認呃飲呃食，並承諾向老闆娘道歉。近期呃餐情況普遍，有店主質疑外賣平台條款無監察顧客呃餐行為，甚至將責任轉嫁小店，店家慘成最大受害者。

記者：黃麗英 盧藹雯 江子堯

在元朗經營花甲粉店的老闆娘王小姐約大半年前起成為foodpanda合作商戶，她稱平均每月收到十多張退款通知，原因為「打瀉」或「錯單」，且「問題」訂餐來自同一電話號碼，所點取食物大同小異，惹她懷疑。

foodpanda列明「定單錯誤、商品缺失、商品有缺陷」條款，客人收到外賣後，如發現有定單錯誤或商品缺失等，只要提供相片證明，便可獲全部或部份賠償。

投訴不果 報警不受理

惟王小姐發現客人「打翻食物」相片並非其店所用外賣盒，疑對方虛報。她多次向平台投訴無果，報警亦不受理，惟有親自緝兇。

經兩次跟蹤後，她鎖定一對懷疑「呃餐」情侶，指二人每次在街頭取餐，其中一次更目睹他們經過其店前，其住所正好在店舖對面，「點解唔直接入嚟買？」加上其店有學生七折優惠，但二人偏要用外賣平台，這兩次定單最終是取消。

至本月初情侶再次點餐後，王小姐決定拉閘與他們對質，並於網上直播，成為全城熱話。為避免再蒙受損失，她在店內裝上閉路電視，記錄出餐及包裝過程。

雖然店方只要能證明自己無犯錯，外賣平台會承擔所有費用，每張單要花上半小時翻看閉路電視及截圖，令她身心俱疲：「明明佢哋食嘢唔畀錢，仲要我證明自己冇錯，有邊個唔嬲呀？」

記者成功找到「呃餐」情侶男事主阿Wing，他最初死撐有付款，但最終承認一直食「霸王餐」。他指年初與朋友叫外賣，發現朋友經foodpanda訂餐後不用付款，才獲悉這蠱惑招，「學校好多人都咁做」。

涉事情侶擬向老闆娘道歉

此後他開始透過朋友叫餐，四個多月來最少下單十多次，除涉事麵店亦有其他食肆，涉款約二、三千元。他承認貪小便宜，沒想到事件嚴重性，打算偕朋友向老闆娘道歉。

食客呃餐事件屢見不鮮，深水埗一間素食餐廳每月約一至兩次被退單，負責人Kit指其中一次將兩袋合共八個餐點交予外賣員，客人卻聲稱只收到一袋。她不忿餐廳每次都要「硬食」，希望外賣平台抽出頻繁滙報漏單用戶。

灣仔區一家川菜餐廳同遭殃，東主呂先生透露，每月總有幾張因錯單或打瀉的退單，「如果我整錯都冇可能成張250蚊單整錯，最多都係一兩個整錯」，每月損失約千元。他稱繁忙時間根本無暇監察呃餐行為，只能靠客人自律。

foodpanda回應稱，詐騙定單損失由平台及餐廳共同承擔，若接獲詐騙定單投訴，會嚴肅處理及採取行動，未來將繼續提升系統，加強與餐廳合作打擊詐騙定單。

戶戶送發言人指，該公司會嚴肅處理這類指稱，同時聯絡顧客、送餐員及餐廳，確保於作出退款決定前獲悉資料了解事件。

大律師陸偉雄指，無論客人向外賣平台謊稱打翻食物或錯誤單點索取退款，都可能觸犯欺詐罪，任何人藉欺騙或意圖欺詐，使另一人作出任何作為或不作為，導致該人以外的人獲益，或進行誘使的人以外的人蒙受不利，或相當可能蒙受不利，即屬犯罪，最高可監禁14年。