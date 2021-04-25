【本報訊】民主派在前年區議會選舉中大勝，成功取下全港17個區議會控制權，惟政府透過拒絕支援會議、禁止使用場地及扣起撥款等手段，打壓區議會運作，民主派去年初催生出「18區民主派聯絡會議」，圖令各區議會有更強跨地區交流合作，過程中有人同時提出成立「香港公民議政平台」，但北京突然通過港版國安法，港府更指平台屬非法，最終建議胎死腹中。

泛民對風險有不同評估

「17區區議會聯合會議」去年6月開會時，元朗區議員王百羽率先提出成立香港公民議政平台，另一屯門區議員張可森亦提出相關臨時動議，但會議未達一致共識，最終逾10個區議會通過動議，議政平台隨即引來建制派及政權攻擊。去年12月，政圈傳出人大常委會將出手DQ民主派區議員，左媒引述多名建制派人士指控平台非法，甚至觸犯港版國安法；本身為民建聯黨員的民政事務局長徐英偉亦指控平台非法，又稱執法部門會採取行動。

民主派陣營內對平台風險有不同評估，民主黨油尖旺區議員涂謹申認為DQ消息或與議政平台有關，稱平台「確實有不少風險」，結果有具公民黨和民主黨背景的籌委退出，最後在原定宣佈成立前夕，決定中止平台籌備工作，原來宣佈平台成立的記者會，改為宣佈平台籌委會即日解散，當時出席約十名成員就指因為平台不可能實現「團結不同勢力、超越黨派成見」的初衷，各人更一同鞠躬致歉。