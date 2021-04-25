當權者成日話香港已經由亂入治，而反修例運動入面嘅抗爭者亦被指危害國家安全，不過官方有官方說法，民間同樣有唔同嘅人，用佢哋嘅眼光去講呢段歷史，包括唔少喺呢段時間喺香港嘅外國記者，想幫香港人保存呢段歷史。其中一位名叫中村康伸嘅日本攝影師，最近喺日本開咗個攝影展，用照片記錄一班在囚嘅民主人士，並且聲援香港在囚嘅手足。

受熱情感動成「港人俘虜」

呢個叫「香港民主人士」嘅攝影展，現正喺橫濱市唐人街AAA ANNEX GALLERY舉行，展出嘅照片數量約80張，包括約35名民主派人士同抗爭者。其實中村康伸初次嚟香港影抗爭，已經係2014年傘運時，當年中村應學生時代同一名電影界朋友強烈邀請，嚟香港睇佔中運動，結果因為感受到抗爭者嘅熱情而成為「香港人嘅俘虜」，仲將拍到嘅相喺新宿舉行咗一次攝影展。反修例運動期間，佢亦都有落場拍攝，戴過防毒面具，亦食過催淚彈，佢上年3月時就曾經同樣喺橫濱一個畫廊，舉行名為「雨傘運動至今5.5年」嘅相展，今次可以話係再接再厲，希望令大家繼續關注香港人爭取民主自由嘅情況。

今次中村康伸嘅攝影展，展期去到呢個月底，期間仲會舉行一場演講會，邀請咗一位喺香港長大嘅自由作家，令日本人可以更立體咁知道香港人面對嘅處境。

李八方