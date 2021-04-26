前年11.24區議會選舉前夕，民建聯北區區議員姚銘的辦事處凌晨遭兩名黑衫人縱火，警方其後在附近拘捕一名大專生和一名14歲男生，控以兩項縱火罪。案件原定今在區域法院開審，惟大專生缺席聆訊，遭法官頒下通緝令。同案14歲男生則承認兩項縱火罪，辯稱誤交損友，一時貪玩才犯案。法官練錦鴻先索閱男生背景、勞教中心及教導所報告，還柙候判。

案發時14歲的少年與同案另一名被告李欣樺（27歲）被控兩項縱火罪，兩人分別被指前年11月17日及23日在粉嶺華心邨華勉樓地下焚燒姚銘區議員辦事處的牆壁、告示板及閉路電視攝影機。少年今在區院承認兩項縱火罪。

辯方指一時貪玩 官：兩次，有冇問過佢？

就讀中三、現已15歲少年被告曾因盜竊接受警司警誡。他的代表大律師求情時指，被告於案中負責堆起發泡膠，並沒點火。辯方承認本案是嚴重罪行，幸無人傷亡，被告願意向事主賠償15,500元。

辯方又指被告因一時貪玩才犯案，法官練錦鴻聞言反問辯方謂：「兩次，有冇問過佢？」辯方直認「冇乜好解釋」，惟指被告認罪，顯示他是個願意承擔責任的小朋友。

辯方呈上以往涉及少年犯投擲汽油彈的案例，分別判處教導所及勞教中心。辯方希望法官判刑時能考慮年輕被告的更生，給予被告機會。

母親支持被告勇於面對法律責任

被告親自撰寫的求情信顯示他已很後悔，而患病母親最近離開宿舍，他希望能照顧母親，並向事主致歉。辯方又分別呈上社工及被告母親撰寫的求情信，社工指被告誤交損友，現已斷絕來往，承諾會改過。

被告母親信件則顯示她明白被告會不在身旁一段時間，這令她很難受，惟她仍支持被告勇於面對法律責任。

法官練錦鴻決定先索取被告背景、勞教中心及教導所報告，下月17日判刑，其間被告還柙。

案情透露，民建聯姚銘事發時為北區區議員，辦事處位於粉嶺華心邨華勉樓地下。前年11月17日凌晨1時許，閉路電視拍下兩名用黑面巾蒙面的男子將發泡膠盒堆放辦事處門口，其中一人將某物品從黑色罐中倒至發泡膠盒並放火點燃。

少年被告接受警誡下承認縱火

職員早上返回辦事處，發現辦事處兩米乘三米牆壁被燒黑，抽氣扇、兩塊佈告板及兩個閉路電視鏡頭亦被燒毁，損失價值為14,500元。

至同月23日凌晨3時半，再有兩名用黑面巾蒙面男子重拖故技。辦事處牆壁兩米乘三米熏黑，清潔費用為1,000元。

警方約在兩小時後離開案發辦事處，發現兩名被告步向他們，於是截停兩人，在其中一身上找到打火機、手套及有打火機油助燃劑的黑色罐，又在少年被告身上找到手套及黑頸巾。少年被告接受警誡時稱一時貪玩才縱火。

【案件編號：DCCC627/20】

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