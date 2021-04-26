2019年理大圍城再有抗爭者遭清算。《蘋果》上月引述消息報道，警隊內部形容該案屬馬拉松式秋後算賬；曾登記身份離開校園的人可能被捕或起訴。警方有組織罪案及三合會調查科今（26日）晨拘捕21名踢保者，分別為13男8女，年齡介乎17至41歲。21人被指涉嫌「意圖協助」理大內人士逃避警方逮捕，被控「妨礙司法公正」罪，下月4日西九龍裁判法院提堂。

據悉，21人名被捕人士當中，包括一名理大學生，負責接送的「家長」，和一名應屆DSE考生。該名應屆考生因被捕，無法赴考通識科卷一。

理大生踢保後被加控

2019年理大衝突事件再有抗爭者遭清算。沙田區議員趙柱幫接獲消息指，警方今晨再就理大抗爭者作新一輪拘捕行動，包括一名曾進入理大、目前已流亡的女義務急救員，收到其家人通知，指有警員於今早5時上門拘捕；另有一名同樣涉及理大事件，但已搬離原居單位的人士，亦接獲其家人通知今晨有警員上門拘捕。

《蘋果》得悉，逾10名涉及理大事件的人士被捕。其中一人為理大學生，於前年11月18日被捕後踢保，惟今早6時再被警方拘捕，兼加控一項「妨礙司法公正」，目前已被押往青山警署，有律師接手跟進事件；另一人則於將軍澳被捕，目前已被押往警署。

被捕DSE考生今缺席通識科卷一

據了解，警方今晨的搜捕行動中，拘捕一名年約18歲人士，據悉她是應屆DSE考生，今早因被捕無法赴考佔通識科一半分數的卷一，只趕及赴考了卷二。換言之，她只可取得該卷二的34%分數，以及獨立專題探究（IES）10%分數。她於前年理大事件中涉暴動罪被捕，其後踢保，惟今晨再被拘捕，被控一項「妨礙司法公正」，目前已獲准保釋。被捕考生未能應試，很可能影響日後升學。

據悉，今次被捕人士中，除有學生，亦有負責接送的「家長」。消息指，與理大相關的搜捕行動暫告一段落。

警方回覆《蘋果》查詢時指，警方有組織罪案及三合會調查科，於今早拘捕21名拒保候查（踢保）人士，分別為13男8女，年齡介乎17至41歲，涉嫌於前年11月18日在何文田一帶，「意圖協助理工大學內的人士逃避警方逮捕」。警方又指，21名被捕者已各被落案起訴一項「妨礙司法公正」罪，案件將於5月4日上午於西九龍裁判法院提堂。

曾登記身份者或遭起訴

《蘋果》上月引述消息人士報道，警隊內部形容理大一案屬馬拉松式秋後算賬，行動陸續有來；當日圍城後曾自願登記身份離開校園的人可能被捕，或面臨起訴。有當日經救護車離開的人士表示，事隔一年後獲警方致電通知須「協助調查」，抵警署後即改口要控告他「參與未經批准集結」，甚至不排除改控「暴動罪」。

教育界立法會前議員、教協副會長葉建源補充，在《蘋果》報道刊出後，他們曾與相關部門的知情人士商討。對方表明相關政策沒有改變，亦即18歲以下人士除非有其他證據顯示違法，否則不會純粹因登記個人資料而遭拘捕或起訴。

2019年11月20日，保安局長李家超曾公開表示：「18歲以下（的人士）是不會被拘捕的，我想這件事清晰一點，因為我剛才說得很清楚，行動的立場沒有改變，18歲以下（的人士）他將自己交給警方，警方只會登記他的資料後就會放行，我們不會再去採取甚麼行動，因為警方會在調查跟進之後才決定如何處理他的情況。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）