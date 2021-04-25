【本報訊】海洋公園將推行「重生方案」，前旅遊事務專員黃智祖下月1日會借調海洋公園出任行政總裁，為期半年。海洋公園董事局主席劉鳴煒昨日表示，「重生方案」涉及修例及與政府部門交涉，黃智祖將專責推動方案。至於外判園區設施計劃，劉透露有不同夥伴對合作感興趣 ，未來六至九個月將收集競投興趣表達書，之後進行招標。

劉鳴煒表示，黃智祖的借調是由園方和政府協調，因公園「重生」需與政府互動，當中涉及修例。劉指黃作為前旅遊事務專員 ，無人比他更熟悉相關工作，期待黃的經驗有助落實海洋公園重生方案。劉透露，未來六至九個月會開始收集競投興趣表達書，之後會招標委聘合適的合作夥伴，保育將是其中一個考慮。海洋公園「重生」後，將不再以主題公園方式經營，而是分拆為不同的園區和設施，自營保育及教育設施，其他設施則以商業合作等方式營運 。

劉鳴煒：不強制員工打疫苗

政府早前宣佈計劃擴大「回港易」及推出「來港易」，境外旅客可陸續來港。劉表示，受疫情影響，公園預測未來一至兩年主要客源會是本地客。他又指公園現時未用盡獲放寬的75%入場率，認為暫無需要進一步放寬。至於員工接種疫苗方面，劉說自己及園方高層已接種疫苗，會鼓勵員工打針，但強調不會強制員工接種。

另外，海洋公園保育基金主席陳晴表示，留意到中華白海豚被發現死亡的個案增加，當中大部份的死因均涉及人為因素，超過一半因誤食塑膠垃圾而死亡。基金在部份海豚屍體的胃部及食道等，發現膠袋和膠樽等即棄垃圾，影響海豚的呼吸、進食及消化，最後導致死亡。